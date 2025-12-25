«В напряженной обстановке»: как христиане по всему миру отметили Рождество

Рождественские богослужения в ночь на 25 декабря прошли по всему миру — от Азии до Европы, Ближнего Востока и Австралии, объединив миллионы верующих несмотря на войны, политические ограничения и социальные вызовы.
На Ближнем Востоке рождественские богослужения прошли в условиях напряженной обстановки. В Вифлееме празднование было сдержанным, с усиленными мерами безопасности. В Сирии и Ираке мессы стали символом выживания христианских общин, переживших годы войны и преследований. В Турции службы прошли в исторических храмах Стамбула при участии местных христиан и дипломатов.
В Ватикане папа римский возглавил традиционную рождественскую мессу в соборе Святого Петра, обратившись к миру с призывом к миру и солидарности. В Германии и Нидерландах храмы были заполнены верующими, а службы транслировались онлайн для тех, кто не смог присутствовать лично.
В России рождественские богослужения прошли в католических и протестантских общинах. В США тысячи людей собрались на мессы и службы по всей стране от небольших приходов до крупнейших кафедральных соборов.
Несмотря на различия в традициях и обстоятельствах, рождественские богослужения по всему миру стали напоминанием о надежде, мире и единстве, которые лежат в основе праздника.