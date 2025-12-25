Визуал
25.12.2025 / 12:59

«В напряженной обстановке»: как христиане по всему миру отметили Рождество

Члены местного шахтёрского сообщества, их семьи и посетители присутствуют на самой ранней рождественской полуночной мессе в часовне святой Кинги, расположенной примерно на глубине 101 метра под землей в соляной шахте Величка — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО недалеко от Кракова, Польша
Члены местного шахтёрского сообщества, их семьи и посетители присутствуют на самой ранней рождественской полуночной мессе в часовне святой Кинги, расположенной примерно на глубине 101 метра под землей в соляной шахте Величка — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО недалеко от Кракова, Польша
Artur Widak / Anadolu / Getty Images

Рождественские богослужения в ночь на 25 декабря прошли по всему миру — от Азии до Европы, Ближнего Востока и Австралии, объединив миллионы верующих несмотря на войны, политические ограничения и социальные вызовы.

На Ближнем Востоке рождественские богослужения прошли в условиях напряженной обстановки. В Вифлееме празднование было сдержанным, с усиленными мерами безопасности. В Сирии и Ираке мессы стали символом выживания христианских общин, переживших годы войны и преследований. В Турции службы прошли в исторических храмах Стамбула при участии местных христиан и дипломатов.

В Ватикане папа римский возглавил традиционную рождественскую мессу в соборе Святого Петра, обратившись к миру с призывом к миру и солидарности. В Германии и Нидерландах храмы были заполнены верующими, а службы транслировались онлайн для тех, кто не смог присутствовать лично.

В России рождественские богослужения прошли в католических и протестантских общинах. В США тысячи людей собрались на мессы и службы по всей стране от небольших приходов до крупнейших кафедральных соборов.

Несмотря на различия в традициях и обстоятельствах, рождественские богослужения по всему миру стали напоминанием о надежде, мире и единстве, которые лежат в основе праздника.

Вифлеем, Западный берег реки Иордан
Nasser Nasser / AP

Пекин, Китай
Andres Martinez Casares / EPA / TASS

Карачи, Пакистан
Shahzaib Akber / EPA / TASS

Янгон, Мьянма
Thein Zaw / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Джакарта, Индонезия
Tatan Syuflana / AP

Закопане, Польша
Grzegorz Momot / EPA / TASS

Москва, Россия
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Москва, Россия
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Алеппо, Сирия
Kasim Yusuf / Anadolu / Getty Images

Багдад, Ирак
Hadi Mizban / AP

Дамаск, Сирия
Ghaith Alsayed / AP

Лалитпур, Непал
Subaas Shrestha / NurPhoto / Getty Images

Мельбурн, Австралия
Ye Myo Khant / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Мельбурн, Австралия
Ye Myo Khant / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Папа Лев XIV проводит рождественскую вечернюю мессу в соборе Святого Петра в Ватикане
Simone Risoluti / Vatican Media / Getty Images

Мумбаи, Индия
Divyakant Solanki / EPA / TASS

Мумбаи, Индия
Divyakant Solanki / EPA / TASS

Пасадина, Калифорния, США
Mario Tama / Getty Images

Эйндховен, Нидерланды
Mouneb Taim / NurPhoto / Getty Images

Мюнхен, Германия
Felix Hörhager / Picture Alliance / Getty Images

Владимир Терешков