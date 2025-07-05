В Париже после столетнего запрета разрешили купаться в Сене. Фото дня

5 июля 2025 года, Париж, Франция. Мужчина ныряет в реку Сена, которую впервые за 102 года открыли для общественного купания.

Власти Парижа разрешили жителям и гостям города купаться в Сене впервые с 1923 года. Купание в ней было запрещено более 100 лет из-за загрязнения воды и рисков, связанных с речным судоходством. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что власти проделали большую работу, «чтобы сделать реку приятной для плавания в ней парижан». В мэрии уверяют, что качество воды в Сене является приемлемым.

Всего для желающих искупаться доступны три зоны: у Эйфелевой башни, неподалеку от собора Парижской Богоматери и в восточной части Парижа. В других местах плавать по-прежнему запрещено. Все три локации оборудованы душевыми, кабинками для переодевания, шезлонгами и лежаками.

Плавание в Сене «бесплатно и открыто для широкой публики», но действуют ограничения по возрасту и росту — купание разрешено только лицам старше 14 лет, а их рост должен быть выше 140 см. В свою очередь спасатели обязаны проконтролировать первый вход в воду и оценить навыки плавания.

В купальных зонах будут информировать о качестве воды с помощью красного, желтого и зеленого флагов. В случае сильного загрязнения воды будет вывешиваться красный флаг, запрещающий купание. Анализ будет проводиться с помощью специальных датчиков, а также путем лабораторных проб.

Перед Олимпийскими играми, которые прошли во Франции летом 2024 года, на очистку Сены потратили более €1,4 млрд. Во время Игр в специально очищенных водах реки прошли олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Тренировки и соревнования в реке неоднократно переносили, а сами спортсмены жаловались на плохое самочувствие после заплывов. В частности, у бельгийской триатлонистки диагностировали кишечную инфекцию.