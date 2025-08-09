Визуал
09.08.2025 / 20:37

В США выбрали «самую уродливую собаку в мире»: фото победителя и соперников

Петуния получила первое место в конкурсе «Самая уродливая собака в мире»
Noah Berger / AP

В Калифорнии выбрали победителя ежегодного конкурса «Самая уродливая собака в мире» (World’s Ugliest Dog). В этом году первое место заняла Петуния — двухлетний метис бульдога с короткими лапами, выпученными глазами и морщинистой мордочкой. Как выглядит победитель конкурса и ее конкуренты — в фотогалерее RTVI.

По словам организаторов, конкурс ежегодно проводится уже на протяжении почти полувека. Его заявленная цель — не высмеивание «уродливых» собак, а воспевание их недостатков, которые делают всех четвероногих друзей уникальными и «действительно прекрасными». У посетителей мероприятия есть возможность помочь обрести дом участникам конкурса, у которых по той или иной причине еще нет хозяина.

13-летняя чихуахуа Незуми во время подготовки к конкурсу

Джинни Лу, пятилетний мопс из Южной Кореи перед началом конкурса. Джинни заняла второе место и получила награду за харизму
Noah Berger / AP

Поппи, семилетняя китайская хохлатая собака, занявшая в конкурсе третье место
Noah Berger / AP

Шестилетний миниатюрный булли Трюффлс готовится к участию в конкурсе
Noah Berger / AP

Анонимный участник конкурса
Noah Berger / AP

Собака по кличке Мерл Хаггард стала одним из участников конкурса
Noah Berger / AP

Восьмилетняя китайская хохлатая собака Уандер получает признание и любовь
Noah Berger / AP

Зрители приветствуют участников конкурса
Noah Berger / AP

Петуния и ее хозяйка Шеннон Найман празднуют первое место в конкурсе, за победу им вручили $5 тыс.
Noah Berger / AP

Владимир Гусев