В США выбрали «самую уродливую собаку в мире»: фото победителя и соперников

В Калифорнии выбрали победителя ежегодного конкурса «Самая уродливая собака в мире» (World’s Ugliest Dog). В этом году первое место заняла Петуния — двухлетний метис бульдога с короткими лапами, выпученными глазами и морщинистой мордочкой. Как выглядит победитель конкурса и ее конкуренты — в фотогалерее RTVI.

По словам организаторов, конкурс ежегодно проводится уже на протяжении почти полувека. Его заявленная цель — не высмеивание «уродливых» собак, а воспевание их недостатков, которые делают всех четвероногих друзей уникальными и «действительно прекрасными». У посетителей мероприятия есть возможность помочь обрести дом участникам конкурса, у которых по той или иной причине еще нет хозяина.

13-летняя чихуахуа Незуми во время подготовки к конкурсу