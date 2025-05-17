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17.05.2025 / 17:50

Весенний велофестиваль в Москве: фотогалерея

Весенний велофестиваль в Москве: фотогалерея
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

В Москве состоялся весенний велофестиваль. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Маршрут фестиваля протянулся на 16 км по Садовому кольцу, которое временно перекрыли в обоих направлениях для движения автотранспорта. Как прошел велофестиваль — в фотогалерее RTVI.

Перед стартом велофестиваля прошла ежегодная велогонка «Садовое кольцо», участниками которой стали более 3 тыс. спортсменов-любителей и профессионалов велоспорта.

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Евгений Мессман / ТАСС

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Евгений Мессман / ТАСС

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Евгений Мессман / ТАСС

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Всего московские власти планируют провести в этом году пять велофестивалей, следующий запланирован на 5 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.