Виареджо встречает ежегодный карнавал с гигантскими фигурами из папье-маше

На итальянском побережье разворачивается одно из самых грандиозных и остроумных шоу Европы — Виареджийский карнавал. Здесь праздник — это не просто маски, а мощное искусство сатиры, воплощенное в гигантских, двигающихся фигурах из папье-маше. Главные герои — аллегорические платформы, высотой с многоэтажный дом. Каждая из них — живая, движущаяся карикатура. Под аккомпанемент сотен музыкантов и в окружении масок эти гиганты парят по набережной, высмеивая известных политиков, артистов и общественных деятелей.

История этого парада началась в 1873 году, и с тех пор маршрут остается неизменным: чуть более 3 километров вдоль моря, между пляжем и изящными фасадами зданий в стиле «Либерти» (итальянский модерн). Карнавал достигает своего пика в несколько воскресений и особенно — в «Жирный вторник» (последний день перед Великим постом). Грандиозный финал в этом году состоится 21 февраля, завершив сезон феерическим взрывом красок, музыки и остроумия. Это зрелище, которое невозможно забыть.