Владимир Путин посетил школу в Беслане. Фото дня

20 августа 2024 года, Беслан, Северная Осетия, Россия. Президент России Владимир Путин побывал в бесланской школе №1. В 2004 году она была захвачена террористами, которые на протяжении трех дней удерживали более тысячи заложников. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Сейчас в здании школы находится международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. До сих пор было официально известно о двух визитах президента в Беслан после теракта: 4 сентября 2004 года — на следующий день после штурма школы — и в 2008 году.