Во Франции проходят протесты «Блокируем все», арестованы сотни человек
По всей Франции развернулась масштабная акция протеста под названием Block Everything («Заблокируем всё»). Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство политикой президента Эмманюэля Макрона, политической элитой и планируемыми бюджетными сокращениями. Протестующие активно перекрывали дороги, жгли мусорные баки и шины, вступали в стычки с полицией. В ответ власти направили на улицы около 80 000 силовиков, из них около 6 000 — в один только Париж. В ходе протестов были арестованы почти 300 человек.
Страсбург, Франция Pascal Bastien / AP
Железнодорожные рабочие держат дымовые шашки на вокзале Гар-де-Лион во время акции протеста «Bloquons Tout» («Блокируем всё»), Париж, Франция Thibault Camus / AP
