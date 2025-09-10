Визуал
10.09.2025 / 16:41

Во Франции проходят протесты «Блокируем все», арестованы сотни человек

Philippe Magoni / AP

По всей Франции развернулась масштабная акция протеста под названием Block Everything («Заблокируем всё»). Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство политикой президента Эмманюэля Макрона, политической элитой и планируемыми бюджетными сокращениями. Протестующие активно перекрывали дороги, жгли мусорные баки и шины, вступали в стычки с полицией. В ответ власти направили на улицы около 80 000 силовиков, из них около 6 000 — в один только Париж. В ходе протестов были арестованы почти 300 человек.

Страсбург, Франция
Pascal Bastien / AP

Монпелье, Франция
Guillaume Horcajuelo / EPA / TASS

Монпелье, Франция
Guillaume Horcajuelo / EPA / TASS

Марсель, Франция
Philippe Magoni / AP

Монпелье, Франция
Guillaume Horcajuelo / EPA / TASS

Железнодорожные рабочие держат дымовые шашки на вокзале Гар-де-Лион во время акции протеста «Bloquons Tout» («Блокируем всё»), Париж, Франция
Thibault Camus / AP

Париж, Франция
Ameer Alhalbi / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Kiran Ridley / Getty Images

Париж, Франция
Ibrahim Ezzat / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

Монпелье, Франция
Guillaume Horcajuelo / EPA / TASS

Париж, Франция
Ameer Alhalbi / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Ibrahim Ezzat / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

Париж, Франция
Kiran Ridley / Getty Images

Париж, Франция
Ameer Alhalbi / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Ameer Alhalbi / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

Париж, Франция
Ameer Alhalbi / Anadolu / Getty Images

Париж, Франция
Teresa Suarez / EPA / TASS

Париж, Франция
Teresa Suarez / EPA / TASS

Владимир Терешков