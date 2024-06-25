«Волга — это терапия тишиной». Фотопроект Ивана Михайлова длиной в 14 лет

Почему Волга — главная река России? Если сравнивать с сибирскими реками, не самая длинная, не самая многоводная. Но в бассейне Волги проживают 50 млн человек — треть населения страны. Река начинается в Тверской области (около 400 км к северу от Москвы) и заканчивается в Астрахани, проходя через 15 областей страны. Бассейн Волги вместе с 200 притоками занимает треть европейской территории России. Фотограф Иван Михайлов из Чебоксар уже 14 лет снимает главную русскую реку.

2010-2014. Жизнь на Волге. Доковидный период

«Я долго снимал Волгу на широкую пленку», — рассказывает Иван Михайлов. — «На берегу часто подходил к незнакомым людям, они улыбались и охотно позировали. Теперь, после периода пандемии, мы перестали носить маски, но границы между людьми выросли. Мне стало намного сложнее подойти к незнакомому человеку и заговорить с ним. В последние пять лет я перестал фотографировать людей, снимаю безлюдные, медитативные волжские пейзажи.»

2012. Береговая линия

В 2012 году Иван сосредоточился на визуальном исследовании береговой линии Волги, фиксировал следы взаимодействия человека и реки, отмечал следы времени.

2014. Портреты на Волге

В 2014 году Иван снял серию портретов своих сверстников творческих профессий: художников, поэтов, музыкантов. Автор стремился показать погружение в себя, устроить каждому герою встречу с рекой и самим собой. «Большая часть из моих героев давно уехала из Чебоксар», — говорит Иван.

2014-2024. Зима. Волга. Минимализм

«Медитация, тишина, пустота. Встреча с самим собой, со своим внутренним я. Зимняя Волга — это терапия тишиной. Под снегом и льдом она продолжает свое движение, — так описывает Иван свою «зимнюю» серию. — Больше десяти лет я исследую береговую линию, документирую взаимодействие реки и человека. Собираю артефакты. Для меня эта история про внутренний космос и движение времени. Способ побега из переполненного изображениями и информацией городского пространства. Движение в сторону».

Иногда после съемки Иван записывает в дневник несколько фраз: