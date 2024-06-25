«Волга — это терапия тишиной». Фотопроект Ивана Михайлова длиной в 14 лет

Почему Волга — главная река России? Если сравнивать с сибирскими реками, не самая длинная, не самая многоводная. Но в бассейне Волги проживают 50 млн человек — треть населения страны. Река начинается в Тверской области (около 400 км к северу от Москвы) и заканчивается в Астрахани, проходя через 15 областей страны. Бассейн Волги вместе с 200 притоками занимает треть европейской территории России. Фотограф Иван Михайлов из Чебоксар уже 14 лет снимает главную русскую реку.
2010-2014. Жизнь на Волге. Доковидный период
«Я долго снимал Волгу на широкую пленку», — рассказывает Иван Михайлов. — «На берегу часто подходил к незнакомым людям, они улыбались и охотно позировали. Теперь, после периода пандемии, мы перестали носить маски, но границы между людьми выросли. Мне стало намного сложнее подойти к незнакомому человеку и заговорить с ним. В последние пять лет я перестал фотографировать людей, снимаю безлюдные, медитативные волжские пейзажи.»
2012. Береговая линия
В 2012 году Иван сосредоточился на визуальном исследовании береговой линии Волги, фиксировал следы взаимодействия человека и реки, отмечал следы времени.
2014. Портреты на Волге
В 2014 году Иван снял серию портретов своих сверстников творческих профессий: художников, поэтов, музыкантов. Автор стремился показать погружение в себя, устроить каждому герою встречу с рекой и самим собой. «Большая часть из моих героев давно уехала из Чебоксар», — говорит Иван.
2014-2024. Зима. Волга. Минимализм
«Медитация, тишина, пустота. Встреча с самим собой, со своим внутренним я. Зимняя Волга — это терапия тишиной. Под снегом и льдом она продолжает свое движение, — так описывает Иван свою «зимнюю» серию. — Больше десяти лет я исследую береговую линию, документирую взаимодействие реки и человека. Собираю артефакты. Для меня эта история про внутренний космос и движение времени. Способ побега из переполненного изображениями и информацией городского пространства. Движение в сторону».
Иногда после съемки Иван записывает в дневник несколько фраз:
- «Как-то поздней осенью я сидел на берегу Волги. Было довольно прохладно и дул сильный ветер. Мимо меня прошла пожилая женщина. Она достала из рюкзака покрывало, легла на соседнюю деревянную скамейку, закрыла глаза и пролежала так минут 20. Слушала видимо звуки волн и завывания ветра. Потом встала и молча ушла.
Чебоксары. 2014, 8 сентября, 16:00».
- «Волга — это путешествие во внутренний космос.
Ночная Волга — это выход в открытый космос».
- «Волга — это терапия тишиной.
Река течет и твоя жизнь движется в параллельных потоках».
- «Приходишь на берег реки, садишься и смотришь в даль.
Себя можно найти и других, со временем».
- «И вдруг ты понимаешь, вот он — самый прекрасный момент твоей жизни. Берег Волги, черные свинцовые облака, запах желтых мокрых листьев, прохладный ветер, звуки волн.
Чебоксары. 2011, 12 октября, 03:00».