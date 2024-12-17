Волонтеры и спасатели очищают пляжи Анапы от мазута. Фото дня

Краснодарский край, Россия, 17 декабря 2024 года. Волонтеры и спасатели МЧС очищают берег от мазута, разлив которого произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе (оба суммарно перевозили около 9,2 тыс. т мазута). Попавшие в воду нефтепродукты загрязнили несколько десятков километров побережья в Анапе и Темрюкском районе Кубани. Введен режим ЧС в Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пляжи полностью очистят от выбросов нефтепродуктов к предстоящему курортному сезону.