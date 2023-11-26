Возвращение заложников в Израиль. Фото дня

26 ноября 2023 года, Израиль. На этой фотографии, предоставленной израильской армией, запечатлена освобожденная заложница Хила Ротем Шошани, которая обнимает своего дядю. Она вошла во вторую партию заложников, которых палестинская радикальная группировка ХАМАС передала Красному Кресту 26 ноября — 13 израильтян и четырех граждан других стран. Взамен израильские власти освободили 39 палестинских заключенных. Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня в секторе Газа.