Впечатляющие кадры природы: объявлены победители Nature Photographer of the Year 2025

Организация Nature Talks объявила победителей престижного международного конкурса Nature Photographer of the Year 2025 (NPOTY). Главный титул и звание «Фотограф года» завоевал норвежский фотограф Осмунд Кейлен (Asmund Keilen) со своей концептуальной работой «Солнечный танец». Его работа представляет собой визуальную смесь отражения и многократную экспозицию, созданную буквально между делом. Кейлен заметил композицию на крыше своего автомобиля, где солнечный свет, семена березы и стрижи в небе сформировали сюрреалистичную сцену.

В 2025 году конкурс побил собственный рекорд: на участие было подано 24 781 фотография от авторов из более чем 96 стран. Победители в различных номинациях стали: нежный момент между гориллой и бабочкой, сильный образ лесного пожара, отражающий климатические вызовы, необычный переворот привычных ролей хищника и жертвы и многое другое.