Визуал
25.11.2025 / 09:16

Впечатляющие кадры природы: объявлены победители Nature Photographer of the Year 2025

Победитель в категории «Птицы»
Asmund Keilen / «Солнечный танец» / NPOTY 2025

Организация Nature Talks объявила победителей престижного международного конкурса Nature Photographer of the Year 2025 (NPOTY). Главный титул и звание «Фотограф года» завоевал норвежский фотограф Осмунд Кейлен (Asmund Keilen) со своей концептуальной работой «Солнечный танец». Его работа представляет собой визуальную смесь отражения и многократную экспозицию, созданную буквально между делом. Кейлен заметил композицию на крыше своего автомобиля, где солнечный свет, семена березы и стрижи в небе сформировали сюрреалистичную сцену.

В 2025 году конкурс побил собственный рекорд: на участие было подано 24 781 фотография от авторов из более чем 96 стран. Победители в различных номинациях стали: нежный момент между гориллой и бабочкой, сильный образ лесного пожара, отражающий климатические вызовы, необычный переворот привычных ролей хищника и жертвы и многое другое.

Победитель в категории «Портреты животных»
Mary Schrader / «Разделенное чудо» / NPOTY 2025

Mateusz Matysiak / «Ночное лебединое озеро» / NPOTY 2025

Imre Potyó / «Синяя армия» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Пейзаж»
Alexander Hormann / «Время для капли» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Природа «Нижних земель»»
Sam Mannaerts / «Приливы велосипедов» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Млекопитающие»
Pal Hermansen / «Полярная трапеза» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Другие животные»
Bence Máté / «Безмолвный крик» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Природное искусство»
Pal Hermansen / «Лось в снегу» / NPOTY 2025

Tobias Buettel / «Меры по защите климата» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Черно-белое»
Sebastiaan van der Greef / «Путь хребта» / NPOTY 2025

Daniela Graf / «Зверь в черном» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Растения и грибы»
Tobias Richter / «Инферно» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Юниоры 10—17 лет»
Leo Dale / «Рысь в панорамной проводке» / NPOTY 2025

Renato Granieri / «Королевские пингвины у пруда» / NPOTY 2025

Geo Cloete / «Вжух» / NPOTY 2025

Willem Kruger / «Глаза львицы за птицами» / NPOTY 2025

Ignacio Palacios / «Коно-де-Арита» / NPOTY 2025

Vladimir Cech Jr. / «Сокрытый Грааль острова Суматра» / NPOTY 2025

Alex Varani / «Акварель медуз» / NPOTY 2025

Balázs Ravasz / «В потоке времени» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Подводный мир»
Luis Arpa Toribio / «Перьевой дом» / NPOTY 2025

Knut Sverre Horn / «Раненная кайра» / NPOTY 2025

Jason Mirandi / «Адская красота» / NPOTY 2025

Победитель в категории «Человек и природа»
Xingchao Zhu / «Трудный переход» / NPOTY 2025

Владимир Терешков