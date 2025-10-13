Визуал
13.10.2025 / 15:25

Все живые заложники вернулись в Израиль. Фотогалерея

Люди приветствуют военный вертолет с освобожденными израильскими заложниками в Петах-Тикве
Ariel Schalit / AP

Последние израильские заложники, выжившие в двухлетнем плену у ХАМАС, вернулись домой: 13 октября 20 человек были отпущены из сектора Газа. Израиль в ответ на это выпускает палестинских заключенных, в том числе приговоренных к пожизненному заключению за терроризм. Обмен состоялся в рамках плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как израильтяне встречали своих соотечественников, вернувшихся из хамасовского плена — в фотогалерее RTVI.

Oded Balilty / AP

Родственники и друзья Эвиатра Давида смотрят прямую трансляцию освобождения израильских заложников
Ohad Zwigenberg / AP

Автомобили МККК, перевозящие освобожденных израильских заложников, проезжают мимо групп палестинцев и боевиков ХАМАС по пути к израильской границе в Хан-Юнисе
Jehad Alshrafi / AP

Люди встречают конвой с освобожденными заложниками недалеко от военной базы на юге Израиля
Leo Correa / AP

Люди ждут освобожденных заложников у больницы Бейлинсон в Петах-Тикве
Francisco Seco / AP

Семья и друзья израильского заложника Бара Куперштейна ждут его освобождения в Холоне, Израиль
Francisco Seco / AP

Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников на «площади заложников» в Тель-Авиве
Oded Balilty / AP

Люди вышли на улицы, ожидая освобождения заложников
Oded Balilty / AP

Люди смотрят прямую трансляцию освобождения израильских заложников в Тель-Авиве
Oded Balilty / AP

«Площадь заложников» в Тель-Авив
Oded Balilty / AP

Освобожденный заложник Эйтан Мор прибыл в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве
Ariel Schalit / AP

Матан Ангрест, израильский заложник, освобожденный из сектора Газа, закрывает лицо руками у больницы Ихилов в Тель-Авиве
Ohad Zwigenberg / AP

Алон Охель машет рукой из фургона по прибытии в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве
Ariel Schalit / AP