Все живые заложники вернулись в Израиль. Фотогалерея

Последние израильские заложники, выжившие в двухлетнем плену у ХАМАС, вернулись домой: 13 октября 20 человек были отпущены из сектора Газа. Израиль в ответ на это выпускает палестинских заключенных, в том числе приговоренных к пожизненному заключению за терроризм. Обмен состоялся в рамках плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как израильтяне встречали своих соотечественников, вернувшихся из хамасовского плена — в фотогалерее RTVI.