Все живые заложники вернулись в Израиль. Фотогалерея
Последние израильские заложники, выжившие в двухлетнем плену у ХАМАС, вернулись домой: 13 октября 20 человек были отпущены из сектора Газа. Израиль в ответ на это выпускает палестинских заключенных, в том числе приговоренных к пожизненному заключению за терроризм. Обмен состоялся в рамках плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как израильтяне встречали своих соотечественников, вернувшихся из хамасовского плена — в фотогалерее RTVI.
Oded Balilty / AP
Родственники и друзья Эвиатра Давида смотрят прямую трансляцию освобождения израильских заложников Ohad Zwigenberg / AP
Автомобили МККК, перевозящие освобожденных израильских заложников, проезжают мимо групп палестинцев и боевиков ХАМАС по пути к израильской границе в Хан-Юнисе Jehad Alshrafi / AP
Люди встречают конвой с освобожденными заложниками недалеко от военной базы на юге Израиля Leo Correa / AP
Люди ждут освобожденных заложников у больницы Бейлинсон в Петах-Тикве Francisco Seco / AP
Семья и друзья израильского заложника Бара Куперштейна ждут его освобождения в Холоне, Израиль Francisco Seco / AP
Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников на «площади заложников» в Тель-Авиве Oded Balilty / AP
Люди вышли на улицы, ожидая освобождения заложников Oded Balilty / AP
Люди смотрят прямую трансляцию освобождения израильских заложников в Тель-Авиве Oded Balilty / AP
«Площадь заложников» в Тель-Авив Oded Balilty / AP
Освобожденный заложник Эйтан Мор прибыл в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве Ariel Schalit / AP
Матан Ангрест, израильский заложник, освобожденный из сектора Газа, закрывает лицо руками у больницы Ихилов в Тель-Авиве Ohad Zwigenberg / AP
Алон Охель машет рукой из фургона по прибытии в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве Ariel Schalit / AP