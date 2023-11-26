Визуал
26.11.2023 / 12:21

Всемирный день борьбы с насилием в отношении женщин. Фотогалерея

Женщины в масках несут плакаты с именами жертыв фемицида во время Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Мадриде
Женщины в масках несут плакаты с именами жертыв фемицида во время Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Мадриде
Paul White / AP

Молодые женщины в костюмах «Мисс Мира» на демонстрации по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин на эквадорском острове Сан-Сальвадор
APHOTOGRAFIA / Getty Images

Участница демонстрации в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Риме. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Италии. Демонстрация прошла спустя несколько дней после убийства студентки колледжа, в котором подозревают ее бывшего бойфренда
Alessandra Tarantino / AP

Женщина идет мимо полицейского кордона на месте проведения митинга против насилия в отношении женщин в Стамбуле
Emrah Gurel / AP

Участница демонстрации против фемицида в Ла-Пасе (Боливия) держит плакат с надписью «Люби себя, женщина»
Juan Karita / AP

Студенты вышли на флешмоб «Минута шума для Джулии» к зданию университета Статале (Милан). Италия потрясена недавним жестоким убийством девушки, предположительно ставшей жертвой ревнивого бывшего парня. Только в 2023 году в стране в результате гендерного насилия погибли более 50 женщин
Luca Bruno / AP

Шествие в Париже в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Teresa Suarez / EPA / TASS

В Лиме (Перу) частница марша, посвященного Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, размахивает мачете
Martin Mejia / AP

«Минута шума для Джулии» у здания университета Статале в Милане. Джулия — молодая итальянка, в убийстве которой подозревают ее обиженного бывшего бойфренда
Luca Bruno / AP

Участница акции против насилия по отношению к женщинам в Италии
Luca Bruno / AP

Участница митинга против фемицида несет дымовой файер перед Колизеем в Риме
Alessandra Tarantino / AP

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Салерно (Италия). Хореографическая композиция «I’M NOT AFRAID» была исполнена на поле стадиона Arechi перед началом футбольного матча итальянской Серии А — US Salernitana против SS Lazio
ANSA / ZUMA / TASS

«Минута шума для Джулии» — акция против гендерного насилия в Милане
Luca Bruno / AP

Участница демонстрации, приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Сантьяго (Чили)
Esteban Felix / AP

Tunahan Turhan / SOPA Images / ZUMA /
TASS

Мексиканская активистка в окружении фиолетовых силуэтов, изображающих антимонумент «Mujeres que luchan» («Женщины, которые борются»). Правозащитницы собрались на площади Зокало в Мехико, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Aurea Del Rosario / AP

Девушка с символом Венеры на щеке участвует в марше, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Кито (Эквадор)
Dolores Ochoa / AP

Екатерина Дериглазова