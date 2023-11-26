Всемирный день борьбы с насилием в отношении женщин. Фотогалерея
Молодые женщины в костюмах «Мисс Мира» на демонстрации по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин на эквадорском острове Сан-Сальвадор APHOTOGRAFIA / Getty Images
Участница демонстрации в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Риме. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Италии. Демонстрация прошла спустя несколько дней после убийства студентки колледжа, в котором подозревают ее бывшего бойфренда Alessandra Tarantino / AP
Женщина идет мимо полицейского кордона на месте проведения митинга против насилия в отношении женщин в Стамбуле Emrah Gurel / AP
Участница демонстрации против фемицида в Ла-Пасе (Боливия) держит плакат с надписью «Люби себя, женщина» Juan Karita / AP
Студенты вышли на флешмоб «Минута шума для Джулии» к зданию университета Статале (Милан). Италия потрясена недавним жестоким убийством девушки, предположительно ставшей жертвой ревнивого бывшего парня. Только в 2023 году в стране в результате гендерного насилия погибли более 50 женщин Luca Bruno / AP
Шествие в Париже в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Teresa Suarez / EPA / TASS
В Лиме (Перу) частница марша, посвященного Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, размахивает мачете Martin Mejia / AP
«Минута шума для Джулии» у здания университета Статале в Милане. Джулия — молодая итальянка, в убийстве которой подозревают ее обиженного бывшего бойфренда Luca Bruno / AP
Участница акции против насилия по отношению к женщинам в Италии Luca Bruno / AP
Участница митинга против фемицида несет дымовой файер перед Колизеем в Риме Alessandra Tarantino / AP
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Салерно (Италия). Хореографическая композиция «I’M NOT AFRAID» была исполнена на поле стадиона Arechi перед началом футбольного матча итальянской Серии А — US Salernitana против SS Lazio ANSA / ZUMA / TASS
«Минута шума для Джулии» — акция против гендерного насилия в Милане Luca Bruno / AP
Участница демонстрации, приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Сантьяго (Чили) Esteban Felix / AP
Tunahan Turhan / SOPA Images / ZUMA / TASS
Мексиканская активистка в окружении фиолетовых силуэтов, изображающих антимонумент «Mujeres que luchan» («Женщины, которые борются»). Правозащитницы собрались на площади Зокало в Мехико, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Aurea Del Rosario / AP
Девушка с символом Венеры на щеке участвует в марше, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Кито (Эквадор) Dolores Ochoa / AP