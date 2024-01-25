Всеобщая забастовка против реформ президента Хавьера Милея в Аргентине. Фотогалерея

В Аргентине прошли массовые протесты против радикальных реформ рыночного характера, проводимых новым президентом-либертарианцем Хавьером Милеем. Предлагаемые главой государства меры направлены на вывод страны из 200-процентной инфляции и 40-процентного уровня бедности.

Акцию инициировали лидеры профсоюзов, левых и социалистических движений. Они выступают за права рабочих и против пакета реформ DNU или так называемого закона омнибуса, который вводит «чрезвычайное положение в экономической, финансовой, фискальной, административной сферах, в области социального обеспечения, тарифов, здравоохранения и социальных вопросов до 31 декабря 2025 года». Документ дерегулирует аргентинскую экономику, отменяя и изменяя сотни законов.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы города с лозунгами «Страна не продается» и призывами отменить обещанную «шоковую терапию». Голосование по предложенным властями страны законам должно было пройти 25 января в конгрессе, однако на фоне массовых протестов его перенесли на следующий вторник. Как проходила одна из крупнейших в истории страны демонстрация — в галерее RTVI.