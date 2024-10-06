Вскрытие гигантской тыквы Буси в Аптекарском огороде. Фото дня

Москва, 6 октября. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках выставки «Гигантский урожай России» состоялось торжественное вскрытие тыквы Буси весом почти 400 кг. Гигантскую тыкву вырастил одиннадцатилетний Степан Разин из Ярославля.

«В марте я посадил ее в маленький стаканчик, и через неделю она взошла. Из-за плохой погоды не удалось высадить ее в грунт, рассада переросла. Стебель тыквы треснул», — отмечал Разин.

По его словам, чемпион по выращиванию гигантских плодов Александр Чусов тогда посоветовал обрезать стебель в месте трещины, после чего «Буся начала расти на дополнительном стебле».

«В начале мая я высадил ее в грунт, а через неделю она пошла в рост. В пик роста она набирала до 15 кг в день. Ближе к концу лета у плодоножки образовалась трещина, но это не помешало Бусе вырасти до 389 кг», — делился хозяин тыквы.