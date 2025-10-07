Вторая годовщина нападения ХАМАС на Израиль. Фото дня

Иерусалим, Израиль, 7 октября 2025 года. Вторая годовщина нападения ХАМАС на Израиль

Друзья и родственники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, несут плакаты с портретами своих близких во время протеста с требованием их немедленного освобождения и призывом к прекращению огня.