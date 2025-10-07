Вторая годовщина нападения ХАМАС на Израиль. Фото дня
Иерусалим, Израиль, 7 октября 2025 года. Вторая годовщина нападения ХАМАС на Израиль
Друзья и родственники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, несут плакаты с портретами своих близких во время протеста с требованием их немедленного освобождения и призывом к прекращению огня.
Израильский солдат зажигает свечи в придорожном бомбоубежище недалеко от границы между Израилем и Газой, где во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года погибли люди Ohad Zwigenberg / AP
Более тысячи стульев с фотографиями жертв выставили на площадь Паризер-Плац в Берлине, Германия во вторую годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль Markus Schreiber / AP
Шири Тамам зажигает свечу во время мемориальной церемонии, посвященной второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль Emilio Morenatti / AP
Люди посещают место проведения музыкального фестиваля Nova недалеко от кибуца Рейм, где сотни людей были убиты и похищены ХАМАСом 7 октября Ariel Schalit / AP
Женщина ставит свечу в память об Офире Шошани в кибуце Кфар-Аза Ohad Zwigenberg / AP