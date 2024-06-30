Второй этап гонки Tour de France 2024. Фотогалерея

Tour de France в 2024 году стала 111-й по счету за всю историю проведения этой легендарной велогонки — и первой, которая завершится не в Париже или поблизости от него, поскольку там идет подготовка к Олимпиаде. Кроме того, впервые с 1989 года маршрут завершится гонкой на время.

Состязание стартовало 29 июня в итальянской Флоренции и закончится 21 июля во французской Ницце.

Гонщики описывают нынешний маршрут как «сложный», особенно из-за гравийных трасс на девятом этапе и ограниченных возможностей для спринтеров.

Директор Tour de France Кристиан Прюдомм, наоборот, назвал маршрут-2024 «более сбалансированным, чем прошлогодний, но интригующим».

Участников ждут две индивидуальные гонки на время общей протяженностью 59 км, четыре финиша на вершине гор, серии гравийных участков и завершающая гонка на время до Ниццы по холмистой местности.

Маршрут Tour de France 2024 года охватывает в общей сложности 3497,3 км с общей высотой над уровнем моря около 52320 метров.

Итальянские этапы Tour de France 2024 призваны «отметить историю, культуру и красоту» центральной и северной частей страны — Тосканы, Эмилии-Романьи и Пьемонта. Так организаторы воздали должное 100-летнему юбилею триумфа Оттавио Боттекьи, который выиграл гонку в 1924 году.

Во Флоренции гонщики стартовали с площади Микеланджело, откуда открывается вид на город. Второй этап протяженностью почти 200 км начался в Чезенатико, включает в себя 265-метровый подъем Сан-Лука и завершится в Болонье.

Третий этап — более равнинный — охватывает 225 км от Пьяченцы до Турина.

На четвертом этапе гонщики через Альпы направятся во Францию, по пути их ждут изнурительные подъемы и скоростные спуски.

Спринтеры получат шансы дважды — в Вильнёв-сюр-Ло и в По.

Одним из решающих организаторы считают 15-й этап, протяженность которого составляет 198 километров. Он включает 4850 метров пути вверх, в том числе подъем на Plateau de Beille длиной 15,8 км под средним углом 7,9%, со сложными уклонами внизу.

16-й этап запланирован как «переходный» (или этап отрыва). Его маршрут пересекает юг Франции до Нима и опасен разве что на местности вблизи Монпелье, где велосипедистам может помешать сильный боковой ветер.

17-й этап уведет гонку в Альпы и завершится на малоизвестном горнолыжном курорте Супер-Деволюи. На последних 40 километрах пути гонщиков ждут три подъема, причем третий, с наклоном 8,4%,заканчивается всего в 12 км от финиша.

Маршрут 18-го этапа пролегает по Альпам, но гонщики получат передышку от высоких гор, которые сменятся непрерывной серией холмов. «День в седле будет нервным», — предупредили организаторы.

19-й этап будет относительно коротким, длиной 145 км, но начинается он с высокогорной поездки в южных Альпах, включая 22,9-километровый подъем на Сим-де-ла-Бонетт — самую высокую дорогу во Франции, проложенную на высоте 2802 метра. В общей сложности на этом этапе гонщики преодолеют три затяжных подъема, все — на высоте более 2 тысяч метров, поэтому из-за разреженного воздуха им будет тяжело.

На следующем этапе, длина которого составляет 166 км, спортсменов ждут четыре очень похожих друг на друга подъема, три спуска и финиш на вершине Коль-де-ла-Куйоль, куда придется подниматься на 15,7 км под уклоном 7,1%.

Заключительный этап Tour de France 2024 года — это 34-километровая гонка на время по холмистой местности от Монако до Ниццы, которая, как ожидается, станет напряженным финалом. После старта в Монако маршрут на время плавно поднимается по перевалу Ла-Тюрби (8,1 км и 5,6%), а затем — на вершину Коль д’Эз (1,6 км и 8,1%) перед долгим, но техничным спуском в Ниццу. Участникам придется экспериментировать с аэродинамикой своих двухколесных «коней» и быть готовыми рисковать на спусках.