Вторжение викингов и «кровавая» битва на фестивале в Катойре. Фотогалерея

Ежегодно в первое воскресенье августа жители Катойры в испанской Галисии вспоминают о нападениях викингов тысячелетней давности. случившихся тысячу лет назад. Праздник проводится с 1960 года. Тысячи людей собираются посмотреть, как местные жители, переодевшись в костюмы викингов, изображают их набег на селение.

В крепости Торрес-дель-Оэсте устраивают средневековый рынок, где угощают мидиями и вином, которое производится на берегах реки Улья. Но основным событием праздника является высадка с корабля. На борту судна, копирующего ладью викингов XI века, захватчики с севера прибывают в селение, чтобы напасть на крепость. Местные жители встают на защиту селения, и начинается имитация битвы, в конце которой все оказываются облитыми вином.

После сражения всех ждет примирительная трапеза с такими традиционными местными блюдами, как осьминог, жареные сардины и пироги, проходящая под аккомпанемент волынок гайтас. Развлечения продолжаются до самой ночи: здесь устраивают народные гулянья, показывают театральные постановки, выступают фольклорные группы.