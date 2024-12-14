Выборы президента Грузии и акция протеста против них. Фотогалерея
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста, на сей раз она приурочена к состоявшимся 14 декабря президентским выборам. Впервые в стране на них голосовали не граждане, а выборщики, и кандидат был всего один — бывший профессиональный футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией.
Протестующие принесли на акцию цветные папки с надписью «Диплом», высмеивая таким образом отсутствие высшего образования у нового президента. Некоторые взяли с собой мячи и изображали игру в футбол, тем самым давая понять, что считают себя такими же футболистами, как Кавелашвили — политиком.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать легитимность состоявшихся выборов и победу единственного кандидата, предупредив, что по этой причине не собирается оставлять пост 29 декабря, когда состоится инаугурация.
Протестующие сидят на улице перед полицейским кордоном, который блокирует улицу у здания парламента Zurab Tsertsvadze / AP
Полиция перекрывает улицу, чтобы помешать демонстрантам во время митинга у парламента Zurab Tsertsvadze / AP
Грузия. Тбилиси. Голосование на выборах президента Грузии в парламенте. Президента впервые избирают не на прямом всенародном голосовании, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков Инна Кукуджанова / ТАСС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили у здания парламента, где проходит акция протеста против выборов президента Грузии. Александр Патрин / ТАСС
Участники акции протеста против выборов президента Грузии у здания парламента Александр Патрин / ТАСС
Сторонники оппозиции участвуют в акции протеста перед зданием парламента David Mdzinarishvili / EPA / TASS
В здании парламента готвятся объявить о результатах выборов Инна Кукуджанова / ТАСС
Демонстрантка держит плакат во время митинга у здания парламента в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз Zurab Tsertsvadze / AP
Люди держат плакат с надписью «Руки прочь от моего ребенка», протестуя у здания парламента Грузии Zurab Tsertsvadze / AP
Участники акции протеста у здания парламента Александр Патрин / ТАСС
Участники протеста у здания парламента Zurab Tsertsvadze / AP
Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили на заседании парламента Грузии в Тбилиси AP
Демонстрантs свистят у здания парламента Грузии во время выборов нового президента Zurab Tsertsvadze / AP
Участники акции протеста у здания парламента. Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили Александр Патрин / ТАСС
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили (в центре) у здания парламента после президентсих выборов Александр Патрин / ТАСС
Сотрудники полиции у здания парламента Александр Патрин / ТАСС