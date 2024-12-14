Выборы президента Грузии и акция протеста против них. Фотогалерея

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста, на сей раз она приурочена к состоявшимся 14 декабря президентским выборам. Впервые в стране на них голосовали не граждане, а выборщики, и кандидат был всего один — бывший профессиональный футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией.

Протестующие принесли на акцию цветные папки с надписью «Диплом», высмеивая таким образом отсутствие высшего образования у нового президента. Некоторые взяли с собой мячи и изображали игру в футбол, тем самым давая понять, что считают себя такими же футболистами, как Кавелашвили — политиком.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать легитимность состоявшихся выборов и победу единственного кандидата, предупредив, что по этой причине не собирается оставлять пост 29 декабря, когда состоится инаугурация.