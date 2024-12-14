Визуал
14.12.2024 / 19:37

Выборы президента Грузии и акция протеста против них. Фотогалерея

Выборы президента Грузии и акция протеста против них. Фотогалерея
David Mdzinarishvili / EPA / TASS

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста, на сей раз она приурочена к состоявшимся 14 декабря президентским выборам. Впервые в стране на них голосовали не граждане, а выборщики, и кандидат был всего один — бывший профессиональный футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией.

Протестующие принесли на акцию цветные папки с надписью «Диплом», высмеивая таким образом отсутствие высшего образования у нового президента. Некоторые взяли с собой мячи и изображали игру в футбол, тем самым давая понять, что считают себя такими же футболистами, как Кавелашвили — политиком.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать легитимность состоявшихся выборов и победу единственного кандидата, предупредив, что по этой причине не собирается оставлять пост 29 декабря, когда состоится инаугурация.

Протестующие сидят на улице перед полицейским кордоном, который блокирует улицу у здания парламента
Zurab Tsertsvadze / AP

Полиция перекрывает улицу, чтобы помешать демонстрантам во время митинга у парламента
Zurab Tsertsvadze / AP

Грузия. Тбилиси. Голосование на выборах президента Грузии в парламенте. Президента впервые избирают не на прямом всенародном голосовании, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков
Инна Кукуджанова / ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили у здания парламента, где проходит акция протеста против выборов президента Грузии.
Александр Патрин / ТАСС

Участники акции протеста против выборов президента Грузии у здания парламента
Александр Патрин / ТАСС

Сторонники оппозиции участвуют в акции протеста перед зданием парламента
David Mdzinarishvili / EPA / TASS

В здании парламента готвятся объявить о результатах выборов
Инна Кукуджанова / ТАСС

Демонстрантка держит плакат во время митинга у здания парламента в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз
Zurab Tsertsvadze / AP

Люди держат плакат с надписью «Руки прочь от моего ребенка», протестуя у здания парламента Грузии
Zurab Tsertsvadze / AP

Участники акции протеста у здания парламента
Александр Патрин / ТАСС

Участники протеста у здания парламента
Zurab Tsertsvadze / AP

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили на заседании парламента Грузии в Тбилиси
AP

Демонстрантs свистят у здания парламента Грузии во время выборов нового президента
Zurab Tsertsvadze / AP

Участники акции протеста у здания парламента. Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили
Александр Патрин / ТАСС

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили (в центре) у здания парламента после президентсих выборов
Александр Патрин / ТАСС

Сотрудники полиции у здания парламента
Александр Патрин / ТАСС