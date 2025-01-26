Выборы президента в Беларуси. Фото дня

26 января 2025 года, Минск, Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко опускает бюллетень в урну на избирательном участке в основной день голосования на выборах главы государства. В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что голосовал «за всех».

Действующий президент Беларуси выдвигается на седьмой срок. Помимо него, на высший пост претендуют еще четыре человека: председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, предприниматель Анна Канопацкая и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков. Первые предварительные результаты выборов станут известны в ночь на 27 января.