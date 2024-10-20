Выборы в Молдове. Фото дня

20 октября 2024 года, Кишинев, Молдова. В Молдове в воскресенье состоялись выборы президента и конституционный референдум по вопросу евроинтеграции республики. По данным местных СМИ, к вечеру полиция выявила 75 нарушений избирательного законодательства в процессе голосования. К 16:00 по местному времени явка приблизилась к 40%, выборы признаны состоявшимися. Наибольшую активность проявили избиратели в возрасте от 56 до 65 лет: они составили почти четверть от общего числа пришедших голосовать. Эксперты отмечают, что такая возрастная структура явки типична для Молдовы.