Выписанный из больницы папа римский на мессе по болящим в Ватикане. Фото дня

6 апреля 2025 года, Ватикан. Папу римского Франциска вывезли на инвалидной коляске на площадь Святого Петра после мессы по болящим в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства. Это его первое появление на широкой публике с 23 марта, когда его выписали после пятинедельного лечения от пневмонии в римской больнице Агостино Джемелли. Состояние понтифика было настолько тяжелым, что он даже написал прошение об отставке — на случай, если из-за болезни окажется недееспособным.