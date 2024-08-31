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31.08.2024 / 16:14

Вывод вооруженных сил США из Афганистана в 2021

Вывод вооруженных сил США из Афганистана в 2021
Shekib Rahmani / AP

Три года назад, 31 августа 2021 года, завершился процесс вывода войск США из Афганистана, что положило конец почти 20-летней американской миссии в этой стране. Незадолго до этого, 15 августа того года, радикальное движение «Талибан»* взяло Кабул, захватив таким образом власть в Афганистане. Западные страны начали массовую эвакуацию своих граждан, дипломатов и афганцев, которые с ними сотрудничали. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Оперативно-тактическая группа специального назначения помогает во время эвакуации в аэропорту Кабула
Staff Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps / AP

Американские солдаты стоят на страже по периметру международного аэропорта в Кабуле
Shekib Rahmani / AP

Американские морпехи во время эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Тысячи афганцев устремились в международный аэропорт на фоне хаотичного вывода американских войск
Lance Cpl. Nicholas Guevara / U.S. Marine Corps / AP

Беженцы направляются к приемному пункту. Британские и американские силы безопасности поддерживают порядок среди афганских беженцев ожидающих выезда
Marcus Yam / Getty Images

Морской пехотинец сопровождает сотрудников Госдепартамента в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле
Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine Corps / AP

Военнослужащие готовятся к посадке эвакуированных афганцев на катарской авиабазе Аль-Удейд. Катар сыграл огромную роль в усилиях США по эвакуации десятков тысяч людей из Афганистана
Airman 1st Class Kylie Barrow / U.S. Air Force / AP

Военно-транспортный самолет пролетает над головой афганцев, которые надеются покинуть страну
Marcus Yam / Getty Images

Афганские семьи во время эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая
Sgt. Samuel Ruiz / U.S. Marine Corps / AP

Гражданские пассажиры садятся в самолет ВВС США во время эвакуации из Афганистана в международном аэропорту имени Хамида Карзая
MSgt. Donald R. Allen / U.S. Air Force / AP

Американские военнослужащие покидают Кабул в ночь 30 августа 2021 года
Senior Airman Taylor Crul / U.S. Air Force / AP

Люди идут по дороге в городе Кандагар, южный Афганистан. Талибы* приветствовали вывод американских войск из Афганистана после 20 лет их пребывания в стране
Xinhua / TASS

31 августа 2021 года. Талибы* полностью контролируют международный аэропорт Кабула, после того как последний американский самолет покинул взлетно-посадочную полосу
Kathy Gannon / AP

* запрещенная в России террористическая организация