Вывод вооруженных сил США из Афганистана в 2021

Три года назад, 31 августа 2021 года, завершился процесс вывода войск США из Афганистана, что положило конец почти 20-летней американской миссии в этой стране. Незадолго до этого, 15 августа того года, радикальное движение «Талибан»* взяло Кабул, захватив таким образом власть в Афганистане. Западные страны начали массовую эвакуацию своих граждан, дипломатов и афганцев, которые с ними сотрудничали. Как это было — в фотогалерее RTVI.
Оперативно-тактическая группа специального назначения помогает во время эвакуации в аэропорту Кабула Staff Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps / AP
Американские солдаты стоят на страже по периметру международного аэропорта в Кабуле Shekib Rahmani / AP
Американские морпехи во время эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Тысячи афганцев устремились в международный аэропорт на фоне хаотичного вывода американских войск Lance Cpl. Nicholas Guevara / U.S. Marine Corps / AP
Беженцы направляются к приемному пункту. Британские и американские силы безопасности поддерживают порядок среди афганских беженцев ожидающих выезда Marcus Yam / Getty Images
Морской пехотинец сопровождает сотрудников Госдепартамента в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine Corps / AP
Военнослужащие готовятся к посадке эвакуированных афганцев на катарской авиабазе Аль-Удейд. Катар сыграл огромную роль в усилиях США по эвакуации десятков тысяч людей из Афганистана Airman 1st Class Kylie Barrow / U.S. Air Force / AP
Военно-транспортный самолет пролетает над головой афганцев, которые надеются покинуть страну Marcus Yam / Getty Images
Афганские семьи во время эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая Sgt. Samuel Ruiz / U.S. Marine Corps / AP
Гражданские пассажиры садятся в самолет ВВС США во время эвакуации из Афганистана в международном аэропорту имени Хамида Карзая MSgt. Donald R. Allen / U.S. Air Force / AP
Американские военнослужащие покидают Кабул в ночь 30 августа 2021 года Senior Airman Taylor Crul / U.S. Air Force / AP
Люди идут по дороге в городе Кандагар, южный Афганистан. Талибы* приветствовали вывод американских войск из Афганистана после 20 лет их пребывания в стране Xinhua / TASS
31 августа 2021 года. Талибы* полностью контролируют международный аэропорт Кабула, после того как последний американский самолет покинул взлетно-посадочную полосу Kathy Gannon / AP
* запрещенная в России террористическая организация