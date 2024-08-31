Вывод вооруженных сил США из Афганистана в 2021

Три года назад, 31 августа 2021 года, завершился процесс вывода войск США из Афганистана, что положило конец почти 20-летней американской миссии в этой стране. Незадолго до этого, 15 августа того года, радикальное движение «Талибан»* взяло Кабул, захватив таким образом власть в Афганистане. Западные страны начали массовую эвакуацию своих граждан, дипломатов и афганцев, которые с ними сотрудничали. Как это было — в фотогалерее RTVI.

* запрещенная в России террористическая организация