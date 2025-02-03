Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве. Фото дня

3 февраля 2025 года, Москва, Россия. Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса».

Самодельное взрывное устройство сработало в холле одной из многоэтажек комплекса. В результате взрыва погибли руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, а также один из его охранников. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство. По данным ТАСС, в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.