«Ящики с пословицами»: какие необычные гробы делают в африканской Гане
В южной части Ганы похороны превращаются в настоящее художественное событие благодаря уникальным «фантазийным гробам». Ганцы верят, что фигурные гробы или Abebuu adekai («ящики с пословицами») должны сами говорить за человека. Такие конструкции отражают личность, профессию, увлечения, достижения или несбывшиеся мечты покойного. Мастера изготавливают гробы вручную из мягкого дерева и раскрашивают с большим вниманием к деталям. Они могут быть в форме как автомобилей, самолетов и мобильных телефонов, так и рыб, пачек денег или даже талька. Для жителей Ганы гроб является главной частью похорон, а его форма и оформление позволяют почтить жизнь умершего и выразить уважение к его наследию. Сегодня фантазийные гробы признаются не только частью традиции, но и произведением искусства, экспонируемым в галереях по всему миру.
Компания по изготовлению гробов Erico Workshop Production в Аккре, Гана, 23 февраля 2022 года Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Мастера по изготовлению гробов показывают гроб, сделанный в форме автомобиля, Аккра, Гана, 27 января 2010 года Matt Cardy / Getty Images
Фантазийный гроб в виде пачки долларовых банкнот, спроектированный Эриком Кпакпо Адотеем и раскрашенный Джозефом Аджетеем в Ла, Аккра, Гана, 21 июня 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Гроб, в виде мобильного телефона, Аккра, Гана, 27 октября 2022 года Kwame Adzaho / Anadolu Agency / Getty Images
Гроб, изображающий ганскую женщину в традиционном наряде, на выставке в магазине Hello Fantastic в Теши, Аккра, Гана, 25 июля 2018 года Christian Thompson / EPA / TASS
Мастер по изготовлению гробов, известный только под именем Hello, работает над деревянным гробом в магазине Hello Fantastic в Теши, Аккра, Гана, 25 июля 2018 года Christian Thompson / EPA / TASS
Фантазийный гроб в виде телефона Nokia, спроектированный Эриком Кпакпо Адотеем и раскрашенный Джозефом Аджетеем Сова, Аккра, Гана, 21 июня 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Скорбящие несут фантазийный гроб покойной мадам Аба Асьеду (77 лет), которая будет похоронена в гробу в форме наседки — символа множества детей, которых она вырастила, Аккра, Гана, 6 июля 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Помощник в мастерской Нии Анума наносит последние штрихи краски на гроб в форме банки Coke для Эрни Вулфа в мастерской Нии Анума в Теши, Гана, 31 марта 1995 года Bob Carey / Los Angeles Times / Getty Images
Розовый фантазийный гроб в форме рыбы, мастера Эрика Кпакпо Адотея, Аккра, Гана, 21 июня 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Столярные инструменты, в мастерской Эрика, где он изготавливает фантазийные гробы, Аккра, Гана, 1 июля 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Художник Джозеф переносит изображение с упаковки талька на гроб, выполненный в виде её копии, который они изготовили для Флоренс, покойной торговки тальком, Аккра, Гана, 1 июля 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
Фантазийный гроб покойной Флоренс Аквели Тетте (47 лет), торговки тальком, установлен над могилой, в которой она будет похоронена для проведения заключительных похоронных обрядов, Аккра, Гана, 6 июля 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
В мастерской по изготовлению гробов выставлен гроб, сделанный в форме льва, Аккра, Гана, 27 января 2010 года Matt Cardy / Getty Images
Во время пути к кладбищу гроб в форме газеты вращают по кругу, чтобы дух покойного не смог найти дорогу обратно в свой старый дом, Гана, 27 декабря 2005 года H. Christoph / ullstein bild / Getty Images
Фантазийные гробы, также известные как фигурные гробы, в виде гаечного ключа, Аккра, Гана, 27 октября 2022 года Kwame Adzaho / Anadolu Agency / Getty Images
Ричард и Боркети несут фантазийный гроб в форме самолёта, символично названный в честь ганской авиакомпании Ghana Airways, Аккра, Гана, 21 июня 2019 года Nana Kofi Acquah / Getty Images / Lumix
В мастерской выставлен гроб, сделанный в форме автомобиля Mercedes, Аккра, Гана, 27 января 2010 года Matt Cardy / Getty Images