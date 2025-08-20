«Ящики с пословицами»: какие необычные гробы делают в африканской Гане

В южной части Ганы похороны превращаются в настоящее художественное событие благодаря уникальным «фантазийным гробам». Ганцы верят, что фигурные гробы или Abebuu adekai («ящики с пословицами») должны сами говорить за человека. Такие конструкции отражают личность, профессию, увлечения, достижения или несбывшиеся мечты покойного. Мастера изготавливают гробы вручную из мягкого дерева и раскрашивают с большим вниманием к деталям. Они могут быть в форме как автомобилей, самолетов и мобильных телефонов, так и рыб, пачек денег или даже талька. Для жителей Ганы гроб является главной частью похорон, а его форма и оформление позволяют почтить жизнь умершего и выразить уважение к его наследию. Сегодня фантазийные гробы признаются не только частью традиции, но и произведением искусства, экспонируемым в галереях по всему миру.