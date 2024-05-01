Забастовки, беспорядки и задержания: День труда в городах мира. Фотогалерея

Первомайские шествия проводят не только в России: даже наоборот, во многих странах такие акции куда более массовые и резонансные. Как они прошли в разных странах — в фотогалерее RTVI.

В центре Токио собрались около 10 тысяч человек, которые требовали от властей повысить зарплаты до уровня, покрывающего инфляцию.

В Афинах несколько тысяч протестующих присоединились к первомайским маршам, а приуроченные к 1 мая забастовки рабочих заблокировали работу общественного транспорта и национальных железных дорог по всей Греции.

В Индонезии рабочие потребовали защиты трудовых мигрантов за рубежом и повышения минимальной заработной платы. Скандируя лозунги против нового Закона о создании рабочих мест, они прошли маршем к главному спортивному стадиону Джакарты.

В филиппинской столице сотни рабочих и левых активистов прошли маршем с требованием повышения зарплаты и гарантий занятости на фоне резкого роста цен на продукты питания и нефть. ОМОН не позволил им приблизиться к президентскому дворцу.

В столице Южной Кореи тысячи демонстрантов выкрикивали лозунги с критикой консервативного правительства, которое они винят в реализации «антирабочей» политики.

В Стамбуле профсоюзные активисты и сторонники оппозиции попытались прорваться на площадь Таксим, где проводить акции запрещено с 2013 года, и вступили в столкновения с полицией — там задержаны более 200 человек.

В ЮАР и Ливане на первомайскую демонстрацию вышли пропалестинские активисты. В Ираке протестующие требовали повышения заработной платы, возобновления работы закрытых заводов и прекращения приватизации предприятий.

Во Франции к профсоюзным деятелям присоединились протестующие против проведения Олимпиады и пропалестинские активисты. В Париже демонстранты сожгли сделанные из картона олимпийские кольца, в Нанте и Лионе пытались атаковать административные здания и были задержаны, в Сент-Этьене забросали яйцами депутата Европарламента.