Визуал
01.05.2024 / 18:06

Забастовки, беспорядки и задержания: День труда в городах мира. Фотогалерея

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Первомайские шествия проводят не только в России: даже наоборот, во многих странах такие акции куда более массовые и резонансные. Как они прошли в разных странах — в фотогалерее RTVI.

Токио, Япония
Hiro Komae / AP

В центре Токио собрались около 10 тысяч человек, которые требовали от властей повысить зарплаты до уровня, покрывающего инфляцию.

Токио, Япония
Hiro Komae / AP

Мадрид, Испания
Bernat Armangue / AP

Пномпень, Камбоджа
Kith Serey / EPA / TASS

Салоники, Греция
Zuma / TASS

В Афинах несколько тысяч протестующих присоединились к первомайским маршам, а приуроченные к 1 мая забастовки рабочих заблокировали работу общественного транспорта и национальных железных дорог по всей Греции.

Джакарта, Индонезия
Achmad Ibrahim / AP

В Индонезии рабочие потребовали защиты трудовых мигрантов за рубежом и повышения минимальной заработной платы. Скандируя лозунги против нового Закона о создании рабочих мест, они прошли маршем к главному спортивному стадиону Джакарты.

Джакарта, Индонезия
Achmad Ibrahim / AP

Джакарта, Индонезия
Achmad Ibrahim / AP

Джакарта, Индонезия
Achmad Ibrahim / AP

Лахор, Пакистан
K.M. Chaudary / AP

Манила, Филиппины
Francis R. Malasig / EPA / TASS

В филиппинской столице сотни рабочих и левых активистов прошли маршем с требованием повышения зарплаты и гарантий занятости на фоне резкого роста цен на продукты питания и нефть. ОМОН не позволил им приблизиться к президентскому дворцу.

Манила, Филиппины
Francis R. Malasig / EPA / TASS

Бангкок, Таиланд
Narong Sangnak / EPA / TASS

Бангкок, Таиланд
Narong Sangnak / EPA / TASS

В столице Южной Кореи тысячи демонстрантов выкрикивали лозунги с критикой консервативного правительства, которое они винят в реализации «антирабочей» политики.

Сеул, Южная Корея
Ahn Young-joon / AP

Сеул, Южная Корея
Ahn Young-joon / AP

Стамбул, Турция
Emrah Gurel / AP

В Стамбуле профсоюзные активисты и сторонники оппозиции попытались прорваться на площадь Таксим, где проводить акции запрещено с 2013 года, и вступили в столкновения с полицией — там задержаны более 200 человек.

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Рим, Италия
Zuma / TASS

Милан, Италия
Zuma / TASS

В ЮАР и Ливане на первомайскую демонстрацию вышли пропалестинские активисты. В Ираке протестующие требовали повышения заработной платы, возобновления работы закрытых заводов и прекращения приватизации предприятий.

Тайбэй, Тайвань
Ritchie B. Tongo / EPA / TASS

Тайбэй, Тайвань
Ritchie B. Tongo / EPA / TASS

Мюнхен, Германия
Zuma / TASS

Во Франции к профсоюзным деятелям присоединились протестующие против проведения Олимпиады и пропалестинские активисты. В Париже демонстранты сожгли сделанные из картона олимпийские кольца, в Нанте и Лионе пытались атаковать административные здания и были задержаны, в Сент-Этьене забросали яйцами депутата Европарламента.

Париж, Франция
Thomas Padilla / AP

Париж, Франция
Zuma / TASS

Скопье, Македония
Georgi Licovski / EPA / TASS

Бангалор, Индия
Jagadeesh Nv / EPA / TASS

Владимир Терешков