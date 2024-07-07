Забег с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне. Фотогалерея

На протяжении ближайшей недели, с 6 по 14 июля, в итальянской Памплоне проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин. На него ежегодно приезжают тысячи людей, чтобы насладиться чувством опасности и сильными эмоциями во время популярного бега с быками, который увековечил Эрнест Хемингуэй в своем романе «Фиеста».

В течение девяти дней жители и гости Памплоны, одетые в традиционные белые костюмы с красными платками, создают атмосферу праздника на улицах.

В 12:00 первого дня Сан-Фермина с балкона мэрии Памплоны запускают «чупинасо» — петарду, которая служит сигналом к официальному началу праздника и исторгает вопль радости из толпы, собравшейся на площади.

Первый «энсьерро» (бег с быками) проходит на второй день: ровно в 8 утра открываются ворота загона Санто-Доминго, и сотни людей бегут перед быками по улицам исторической части города до площади для боя быков.

Этот забег повторяется каждый день фестиваля: всего за три минуты толпа, в которой люди пытаются увильнуть от бычьих рогов, преодолевает 848 метров маршрута.

Этапы энсьерро обозначаются запуском четырех петард: первый выстрел сигнализирует об открытии дверей загона, второй предупреждает, что все быки выбежали на маршрут, третий — что они уже на арене, а четвертый — что они вернулись в загоны.

Один из самых волнующих моментов наступает за несколько минут до начала энсьерро, когда бегуны просят о помощи святого Фермина, трижды исполняя песню перед небольшой статуей этого святого на улице Куэста-де-Санто-Доминго по ходу маршрута бега с быками.

Каждый день фестиваля проводятся массовые празднества с шествиями акробатов, ростовых кукол и выступлениями фокусников и уличных артистов.

Программа Сан-Фермино обычно включает множество уличных концертов, шоу, ярмарок и гуляний, а также традиционные бои быков, на которые стремятся попасть тысячи туристов.

Святой Фермин является покровителем Памплоны и всей провинции Наварра. Этот святой считается защитником виноделов и хлебопеков, что служит оправданием для горожан, которые в эти дни превращают Памплону в эпицентр фиесты.

Первое упоминание о праздновании Сан-Фермина встречается в хрониках XIII века. До XVI века праздник отмечался в октябре и совпадал с религиозными чествованиями Святого Фермина Амьенского, но потом из-за нестабильной погоды мэрия Памплоны попросила епископа перенести день поклонения святому на лето.

В результате праздник Сан-Фермин было решено совместить с традиционными летними ярмарками, главной из которых была животноводческая. Основным развлечением в ходе этой ярмарки были бои быков.

Изначально Сан-Фермин был праздником местного значения, но благодаря Эрнесту Хэмингуэю в ХХ веке он приобрел всемирную известность. Будущий легендарный писатель, будучи еще молодым журналистом, приехал в Наварру по приглашению друга, который позвал его порыбачить. По стечению обстоятельств визит совпал по времени с фестивалем.

Праздничная атмосфера очаровала Хэмингуэя, который описал увиденное в романе «Фиеста» (его второе название — «И восходит солнце»). С тех пор каждый год тысячи поклонников писателя устремляются в Памплону, надеясь лично пережить описанные им эмоции.

Сан-Фермин завершается 14 июля в полночь, когда все его участники собираются на площади перед мэрией и, держа в руках горящие свечи, поют песню «Бедный я», тем самым прощаясь с праздником до следующего года.