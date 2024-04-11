Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Фото дня

Космодром Восточный, Амурская область, Россия, 11 апреля 2024 года. Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала с третьей попытки.

Этот пуск положил начало летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого строился специально под «Ангару». До сих пор ракеты этого семейства стартовали только с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара А-5» — первая ракета-носитель тяжелого класса, полностью разработанная в России после распада СССР. Ее заправляют экологически чистым топливом — кислородом и керосином. В ближайшей перспективе «Ангара» должна полностью заменить ракету-носитель «Протон-М», работающую на топливе с токсичными компонентами и запускаемую с Байконура (Казахстан). Летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется закончить в 2025 году.