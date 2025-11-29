Запуск «Союза МС-28» и парад гигантских надувных кукол: прошедшая неделя в фотографиях

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По в Гонконге, Китай. В результате пожара погибли 65 человек

Нью-йоркский парад Macy’s в честь Дня благодарения, церемония прощания с лучшим бомбардиром «Спартака» Никитой Симоняном, запуск корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур, первый индийский робот-учитель с искусственным интеллектом и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.