Запуск «Союза МС-28» и парад гигантских надувных кукол: прошедшая неделя в фотографиях
Нью-йоркский парад Macy’s в честь Дня благодарения, церемония прощания с лучшим бомбардиром «Спартака» Никитой Симоняном, запуск корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур, первый индийский робот-учитель с искусственным интеллектом и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат кормит сибирских чаек на Сангаме — месте слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати — накануне ежегодного индуистского фестиваля Магх Мела в Праяградже, Индия Rajesh Kumar Singh / AP
Даниэль Юль из Швейцарии спускается по трассе во время мужского слалома на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гургле, Австрия Pier Marco Tacca / AP
Мужчина с дымовой шашкой протестует против загрязнений, вызванных фосфатным заводом на юге Туниса Anis Mili / AP
Инсталляция «Красные туфли» в Риме в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Roberto Monaldo / LaPresse via ZUMA Press / TASS
Традиционная рождественская ярмарка во Франкфурте, Германия Michael Probst / AP
Актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы держит чашу с огнём во время репетиции церемонии зажжения олимпийского огня для Зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортине на территории Древней Олимпии, Греция Petros Giannakouris / AP
Танцовщицы в образах жриц репетируют церемонию зажжения олимпийского огня для Зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортине на территории Древней Олимпии, Греция Petros Giannakouris / AP
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По в Гонконге, Китай. В результате пожара погибли 65 человек Leung Man Hei / EPA / TASS
Сотрудники экстренных служб на месте стрельбы недалеко от Белого дома, в результате которой были ранены двое солдат Национальной гвардии, Вашингтон Mark Schiefelbein / AP
Сотрудники компании «Транспорт будущего» во время испытаний агродрона S-80 в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» Антон Великжанин / Коммерсантъ
Надувной Человек-Паук пролетает мимо Radio City Music Hall во время парада Macy’s в честь Дня благодарения, Нью-Йорк Eduardo Munoz Alvarez / AP
Президент России Владимир Путин во время краткой культурной программы на территории государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, Киргизия Александр Казаков / Пресс-служба президента России / ТАСС
Управляемый искусственным интеллектом робот-учитель «Айрис» в академии De Sales, Бангалор, Индия. Робот может отвечать на вопросы учеников, объяснять материал и предоставлять интерактивный образовательный контент Jagadeesh Nv / EPA / TASS
«Зимнее яйцо» Фаберже выставили в аукционном доме Christie’s в Лондоне. На торгах 2 декабря его ожидают продать более чем за 20 миллионов фунтов стерлингов Kirsty Wigglesworth / AP
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур Maxim Shipenkov / EPA / TASS
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве Владимир Гердо / ТАСС
Конфискованный кокаин сжигают в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Власти уничтожили 1 450 килограммов кокаина, изъятых в ходе трёх отдельных операций на побережье в этом месяце Orlando Barria / EPA / TASS
Женщина откапывает дверь затопленного грязью дома, который пострадал от наводнения в районе Меуреуду, Пидие-Джая. По меньшей мере 84 человека погибли из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра Orlando Barria / EPA / TASS