Завершилась самая престижная выставка собак в США. Фотогалерея

Самая престижная выставка собак в США — от Вестминстерского клуба собаководства — завершилась в Нью-Йорке. Главную награду — Westminster’s best in show — впервые в истории этого мероприятия получил ризеншнауцер. Каждая собака в Вестминстере оценивается по тому, насколько она соответствует идеалу своей породы. Победители получают призы и наградные ленты, но не денежные вознаграждения. Среди участников — в основном домашние питомцы, но есть также собаки-поводыри, поисковики и четвероногие сотрудники службы психотерапевтической поддержки.