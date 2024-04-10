Визуал
10.04.2024 / 20:25

Женщины молятся в день празднования Ураза-байрама. Фото дня

Женщины молятся в день празднования Ураза-байрама. Фото дня
Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Тегеран, Иран, 10 апреля 2024 года. Мусульмане во всем мире отмечают один из главных праздников исламского календаря — Ураза-байрам, который знаменует собой завершение поста, длившегося весь священный месяц Рамадан. Традиция празднования Ураза-байрама восходит к 624 году — ко временам пророка Мухаммеда. Накануне принято собирать милостыню для малоимущих, а в сам день праздника — надевать лучшую одежду, готовить традиционные блюда и возносить особую молитву, а потом накрывать столы, звать гостей, обмениваться подарками, веселиться и радоваться.

Мусульмане празднуют окончание священного месяца поста Рамадан, возле мечети аль-Седдик в Каире, Египет
Amr Nabil / AP

Верующие совершают молитву в Найроби, Кения
Brian Inganga / AP