Женский протестный марш в Тбилиси. Фотогалерея

В Тбилиси прошел женский протестный марш, участницы которого провезли по городу чемоданы и свалили их возле стеклянной резиденции экс-премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили. Акция стала ответом на его предложение всем недовольным победой партии «Грузинская мечта» и ее политикой уехать за границу. «Мы остаемся, ты уходи!» — написали участницы марша на плакатах. Они заявили журналистам, что считают результаты выборов сфальсифицированными, и назвали созданную Иванишвили партию «Русской мечтой», призвав его эмигрировать.