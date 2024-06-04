Жители Индии радуются окончанию голосования на парламентских выборах. Фото дня

Индия, 4 июня. Возглавляемый партией премьер-министра страны Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. Как свидетельствуют данные подсчета избиркома Индии, несмотря на продолжение подсчета, альянс получил 272 места в нижней палате, что достаточно для большинства в 543-местном парламенте. Партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах с прогнозируемым общим количеством 240 мест.