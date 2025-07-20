Жители сектора Газа несут мешки с гуманитарной помощью. Фото дня

Сектор Газа, 20 июля 2025 года. Палестинцы несут мешки с гуманитарной помощью, выгруженные из грузовиков ООН.

Министерство здравоохранения Газы заявило о 73 погибших и более 150 раненых среди получателей гуманитарной помощи в разных точках анклава. Палестинская сторона обвинила в случившемся израильских военных. Наибольшее число жертв зафиксировано на севере сектора Газа, где, как утверждается, были убиты 67 палестинцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что войска произвели «предупредительные выстрелы», чтобы устранить «непосредственную угрозу» для себя. Названное палестинской стороной число погибших «не соответствует имеющейся информации», утверждает ЦАХАЛ. Израильские военные не привели собственных данных о жертвах, отметив, что подробности изучаются.