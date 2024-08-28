Звезды на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Фото дня

Италия, Венеция, 28 августа. На итальянском острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. В его основной конкурс, который будет оценивать международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер, вошла 21 кинолента. Фильмом открытия стал новый фильм режиссера Тима Бертона «Битлджус Битлджус» — продолжение картины, которая вышла на экраны в 1988 году. В числе гостей фестиваля — Хоакин Феникс, Леди Гага, Джордж Клуни, Брэд Питт, Дэниел Крейг, Анджелина Джоли, Антонио Бандерас, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Николь Кидман и многие другие.