С 25 по 28 июня в арт-парке Никола-Ленивец пройдет 12-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское», посвященный теме «Время резиновое». Организаторы опубликовали полную программу, в которую вошли арт-объекты, музыка, театральные постановки, мастерские и новая ярмарка молодого искусства.

Центральными объектами фестиваля станут работы пяти художников. Среди них — «Ворон считать» Николая Полисского, «Петля времени» Саши Фроловой, сфинксы-«Хранители времени» Даши Фурсей, «Место для скуки» Веры Светловой и «Машина времени» Наташи Обуховой. Традиционно на территории будут работать «Большая грязь» и огромные шары-планеты.

Впервые хедлайнерами музыкальной программы станут три исполнителя. В четверг выступит Fire Granny с миксом электроники и буги-вуги, в пятницу — проект «Запрещенные барабанщики». В субботу перед традиционным костром прозвучат хиты из мультфильмов в исполнении оркестра Cinematica под управлением Глеба Андрианова.

Завершится фестиваль сожжением «Черной дыры» — объекта-победителя открытого конкурса. Апогеем станет диско-карнавал «Время резиновое» с перформансом Полины Кардымон «Вневременная вечеринка» на Ротонде.

В театральной программе — спектакль-фэнтези «Бесконечная история» по мотивам романа Михаэля Энде, где дети сыграют для детей, а на сцену выйдет трехметровый Дракон Удачи, сплетенный из ивовой лозы. Также запланирована премьера «Сказка о (потерянном) времени» режиссера Ани Шолохович.

Новинкой фестиваля станет ярмарка очень молодого искусства «Однажды», на которой представят 14 работ молодых авторов — от живописи до керамики. Гостей также ждут мастерские 25 культурных институций, включая «Пиктофауну» Дарвиновского музея и лабораторию по изучению потерянного времени от Министра глупых идей.