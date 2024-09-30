29 сентября «Букмейт», книжный сервис «Яндекса», сообщил о смене названия на «Яндекс Книги». Об этом на презентации в Государственном историческом музее рассказала директор по маркетингу «Букмейт» Дарья Анжело.

Несмотря на смену названия, логотип сервиса в виде книжной закладки не претерпел изменений. Анжело подчеркнула, что он символизирует бережное отношение к книгам и любовь к литературе.

«Букмейт» окончательно встроился в экосистему «Яндекса», поэтому теперь он доступен по подписке «Плюса».

«С помощью технологий мы стараемся снять те барьеры, которые есть у людей по отношению к чтению. Часто это нехватка времени, невозможность найти книгу по вкусу или познакомиться с ней в удобном формате. И мы видим, что наши новые функции востребованы — переключением с текста на аудио и обратно пользуется уже 15% нашей аудитории, а книги, озвученные виртуальным рассказчиком, в среднем в день слушают столько же, сколько книги с классической живой озвучкой», — сказал руководитель сервиса «Яндекс Книги» Виталий Григораш.

Сейчас в «Яндекс Книгах» доступны более 250 тыс. книг, аудиокниг и комиксов. Среди планирующихся к выходу новинок на платформе — книга Виктора Пелевина «Круть», роман Алексея Иванова «Вегетация» и нон-фикшн «Нежно-денежно» от Ольги Примаченко.