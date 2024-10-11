Cosmoscow и Сбер объявили о стратегическом партнерстве в рамках 12-го выпуска Международной ярмарки современного искусства. В рамках коллаборации гостям представят Гостиную коллекционеров — тотальную инсталляцию художника Гоши Острецова.

Она будет представлять собой художественную мастерскую, наполненную духом креативного хаоса и экспериментов. Экспозиция вдохновлена русским авангардом и его концепцией «искусство в жизнь», в рамках которой авторы не только создавали произведения искусства, но и наполняли повседневную жизнь визуальной эстетикой. Текстиль, керамика и мебель становятся произведениями искусства, осуществляя обратный поворот в духе ВХУТЕМАС и Баухаус.

Также на ярмарке представят Гостиную Sber Private Banking — пространство, где будут представлены художники, исследующие контрастные подходы к пейзажу: максимально приближенная к природным образам, гиперреалистичная, с эффектом монотипии, живопись Артема Филатова; монохромные лайтбоксы «Художницы года» Александры Гарт, переводящей пейзаж в чувственную абстракцию; а также работы восходящей звезды пейзажной живописи Анны Деминой, работающей с природой как выражением внутренних состояний и лиминальных пространств. Произведения, размещенные в лаунже, — уникальные, не представленные на ярмарке, а работы Анны Деминой, например, можно найти только в лаунже, на ярмарке стенда художника нет.

В коллаборации художника Якова Хомича с нейросетевой моделью GigaChat будет создана серия живописных работ, где AI выступит не просто инструментом, а полноценным соавтором. Художник задал вопросы GigaChat, а полученные ответы интерпретировал и переносил на холст, создавая визуальный диалог между человеком и искусственным интеллектом.

Специально для ярмарки стриминг «Звук» выпустит несколько тематических плейлистов, которые позволят посетителям погрузиться в уникальную атмосферу проекта не только визуально, но и через звуковые переживания. В подборках можно будет найти подкасты о современном искусстве, плейлисты от руководства и вдохновителей Cosmoscow и лично от основательницы ярмарки Маргариты Пушкиной, а также треки, отражающие дух самой ярмарки.

12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 25 по 27 октября 2024 года на площадке «Тимирязев Центр». В этом сезоне ярмарка представит более 1500 произведений современного искусства от 83 галерей, среди которых 18 участвуют в ярмарке впервые.