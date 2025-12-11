Disney заключил стратегическое партнерство с OpenAI, инвестировав $1 млрд в компанию и подписав лицензионное соглашение. В рамках сделки пользователи платформы искусственного интеллекта Sora получат возможность создавать короткие видеоролики с участием персонажей Marvel, Pixar и «Звёздных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Соглашение, рассчитанное на три года, знаменует поворотный момент в стратегии крупных студий, которые теперь стремятся монетизировать свои интеллектуальные активы через партнерство с ИИ-компаниями, а не только бороться с нарушениями прав. Уже в начале 2026 года пользователи смогут генерировать контент с такими иконическими персонажами, как Дарт Вейдер, и загружать созданные с помощью Sora фан-видео на платформу Disney+.

Этот шаг, анонсированный генеральным директором Disney Бобом Айгером, может стать для индустрии сигналом о легитимизации инструментов ИИ. Всего несколько месяцев назад, при запуске Sora в октябре, крупнейшие голливудские агентства и гильдия актеров SAG-AFTRA выступили с резкой критикой, указывая на риски эксплуатации образов знаменитостей. С тех пор OpenAI уже заключила первое пилотное соглашение с SAG-AFTRA для защиты образа актера Брайана Крэнстона.

«Технологические инновации всегда формировали эволюцию развлечений. Быстрое развитие искусственного интеллекта — важный момент для нашей индустрии», — заявил Боб Айгер. По его словам, сотрудничество позволит «ответственно расширить охват» сторителлинга Disney.

«Это соглашение показывает, как компании в сфере ИИ и творческие лидеры могут работать вместе, чтобы способствовать инновациям, уважая важность творчества», — прокомментировал сооснователь и CEO OpenAI Сэм Алтман.

Сделка Disney с OpenAI является крупнейшим партнерством студии с ИИ-компанией. Ранее Disney подавала в суд на конкурента OpenAI, генератор изображений Midjourney, обвиняя его в «беспрецедентном плагиате». Теперь же, создав прецедент лицензирования, студия может задать новый отраслевой стандарт для соглашений между правообладателями и ИИ-разработчиками. По словам Алтмана, многие правообладатели уже проявляют интерес к созданию подобной «интерактивной фан-фантастики».