XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске, представил участников конкурсной программы «Твоё кино». Шесть фильмов из Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии, а также совместного производства Перу и Чили будут бороться за победу.

Программа включает разнообразные жанры — от спортивных и социальных драм до приключений и анимационного фэнтези. Возрастной рейтинг картин — 7-16 лет.

В конкурсе участвует номинированная на «Оскар» колумбийская драма «Ла Супрема» о девочке-боксере. Китайская спортивная драма «Футбол на крыше», получившая премию «Золотой петух», рассказывает о девочках-подростках, играющих в футбол на крыше здания. Фильм «Сквозь скалы и облака» (Перу, Чили) повествует о мальчике, мечтающем о попадании сборной Перу на чемпионат мира по футболу. Кенийский фильм «Нави», также номинированный на «Оскар», рассказывает о девочке, борющейся за свое будущее. Болгарская комедия «Дело Теслы» посвящена юному изобретателю. Аргентинское анимационное фэнтези «Повелительница города сказок» завершает конкурсную программу.

«Программа „Твоё кино“ развивается вместе с фестивалем и зрителями Югры. Она не только представляет премьерные фильмы, но и поднимает важные глобальные и локальные темы. Важной частью остается диалог юной аудитории с режиссерами, сценаристами и художниками, в котором рождается обмен идеями и вдохновение. Авторы, которые приезжают из разных уголков земного шара, уезжают из Югры с новыми замыслами, а дети получают уникальную возможность лучше понять искусство кино», — отмечает куратор программы Екатерина Бордачева.