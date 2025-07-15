Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил состав жюри. Оценивать работы конкурсантов будут эксперты из 42 стран: среди них Германия, Швейцария, Китай, Япония, Южная Корея, ОАЭ, США, Венгрия, Сингапур, Бразилия, Мексика, Аргентина, Индия, Турция и другие.

Члены жюри фестиваля сами многократно становились победителями престижных международных конкурсов — в арсенале экспертов суммарно 375 «Каннских львов».

Проекты рассматриваются в четырёх категориях: Creative, Marketing, Media и Young Creators. Креативный блок возглавил Хуан Пабло Альварес (WILD FI, Чили), отметивший важность смелых идей. В маркетинговом блоке председатель Ума Радд Чиа (KVUR, Сингапур) делает акцент на чётком определении задач. Алессандро Сабини (Very Food, Италия), курирующий Media, подчеркнул сложность объективной оценки. Блок Young Creators, который возглавляет Кайоде Олову (ONEWILDCARD, Нигерия), предоставляет молодым специалистам возможность заявить о себе на международном уровне.