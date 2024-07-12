Фильм режиссера Оливье Касаса «Братья» с актерами Матье Кассовицем («Амели», «Мюнхен») и Иваном Атталем («Брижит Бардо: Искусство жить») выходит в прокат в России с 15 августа.

Картина основана на реальной истории двух братьев — Мишеля и Патриса де Робер. В 1948 году мать отправила их в детский дом. После смерти смотрителя они сбежали в лес, где прожили семь лет в самодельной хижине, добывая себе пропитание в естественных условиях.

Главным испытанием для них стало возвращение в город и отказ от прежнего образа жизни. Патрис перед смертью признался, что те годы стали лучшим временем его жизни. Мишель же, ставший архитектором, поделился своей историей с режиссером Оливье Касасом.

«Мы не видели смысла рассказывать об этом другим. Это была наша история. Терапия проводилась между нами. Мы делились своими воспоминаниями, мы вместе смеялись, вспоминая волшебные моменты свободы. Мы были так счастливы, когда лазали по деревьям, играли в реке, весной бегали по пшенице», — рассказывает Мишель де Робер.