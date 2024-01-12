12 января писателю Харуки Мураками, многолетнему фавориту среди претендентов на Нобелевскую премию по литературе, исполнилось 75 лет. RTVI публикует список самых интересных и необычных его произведений.

«Трилогия Крысы»

Объединяющее название для дебютных романов Мураками: «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973» и «Охота на овец». Главный герой — служащий переводческой конторы в Токио. Однажды его лучший друг по кличке Крыса пропадает, и безымянный протагонист отправляется на его поиски в Саппоро, имея лишь одну зацепку — фотографию отары овец. Там он узнает легенду о волшебной овце, способной исполнять желания, переселяясь в тела, вероятно, именно она и повинна в исчезновении Крысы. Главного героя находит некий влиятельный бизнесмен и тоже требует отыскать магическое животное, иначе его жизни конец.

«Страна Чудес без тормозов и Конец Света»

Роман разделен на две части: одна происходит в мире киберпанка, другая — в абсурдной реальности, напоминающей «Замок» Кафки. Герой первой части похож на Джонни Мнемоника — он занимается дешифровкой, управляя компьютерным кодом с помощью подсознания. Центральной фигурой второй сюжетной линии является Читатель Снов — человек, работа которого заключается в чтении снов мертвых единорогов. Непохожие друг на друга истории оказываются неожиданным бразом неразрывно связаны.

«Сжечь сарай»

Сборник рассказов Мураками, куда вошел рассказ «Светлячок», на основе которого автор написал позже роман «Норвежский лес». Главный герой центрального рассказа «Сжечь сарай» влюбляется в молодую девушку, которая, правда, не отвечает ему взаимностью и начинает встречаться с красивым и богатым бизнесменом. Протагонист узнает, что у избранника его возлюбленной есть необычное хобби — он сжигает заброшенные сараи. По мотивам этого рассказа в 2018 году был снят фильм «Пылающий» южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона, номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

«Хроники заводной птицы»

От Тору уходит жена, сбегает его кошка, а сам он увольняется с работы и часами сидит в заброшенном пересохшем колодце. На дне колодца Тору вспоминает истории ясновидящего Маньжоу-го, к которому он ходил, пока был женат, и сам обретает экстрасенсорные способности. Реальность вокруг героя становится все более пугающей. Его шурин-политик оказывается воплощением зла, а Тору нужно его победить.

«Кафка на пляже»

Подросток Кафка Тамура сбегает из дома от своего деспотичного отца, а заодно и от пророчества Эдипа. Он отправляется в портовый город на Сикоку, где встречает Накату, умеющего общаться с кошками, и директора местной библиотеки Саэки, в которую он влюбляется. В этом романе тоже не обошлось без видений, загадочных событий и судьбоносных совпадений.

«Норвежский лес»

Самый известный роман Мураками посвящен истории трагической первой любви. Действие разворачивается в 1960-е годы в Токио. Студент Тоору Ватанабэ влюбляется в двух очень разных девушек: яркую и саркастичную Мидори и в меланхоличную Наоко. Вторая встречается с его лучшим другом Кидзуми, который позже совершает самоубийство в день рождения возлюбленной.

«Мой любимый Sputnik»

Главный герой романа рассказывает о взаимоотношениях двух очень разных женщин — бизнесвуман Мюу и ее подчиненной Сумирэ. Во вторую рассказчик безответно влюблен. В этом романе много мистики и нераскрытых тайн: одной из девушек приходят видения, от которых она не может скрыться, а другая внезапно исчезает.

«Послемрак»

Душа одной из героинь романа — Эри — следует за ее сестрой Мари, в то время как тело спит и не может проснуться. Действие романа происходит в нескольких мирах — реальном и потусторонних. Мари ввязывается в череду странных событий, попадая в лав-отель, где она должна помочь китайской секс-работнице, пострадавшей от насилия клиента. Тем временем Эри пытается выбраться из параллельного мира и попасть обратно в реальность. Действие произведения происходит в течение одной ночи, во время которой герои сталкиваются с мраком этой жизни.

«Мужчины без женщин»

Последний на данный момент сборник рассказов Харуки Мураками. Это глубокие истории о взаимоотношениях между партнерами. Как и всегда в прозе Мураками, здесь можно встретить множество отсылок к джазовым или классическим композициям, произведениям Достоевского и Чехова. Два рассказа из сборника носят такие же названия, как и песни группы The Beatles, — Yesterday и Drive My Car. Второй из них стал основой для оскароносной экранизации — фильма Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины»: режиссер превратил 50-страничный рассказ в трехчасовой фильм.

«Подземка»

Документальный роман Харуки Мураками, написанный по следам теракта в токийском метро. 20 марта 1995 года в нескольких поездах столичной подземки участники секты «Аум Сенрикё»* проткнули пакеты с зарином. В результате химического отравления погибли, по разным данным, от 10 до 27 человек, более пяти тысяч — пострадали. Мураками приводит рассказы 62 очевидцев произошедшего: тех, кто был в вагонах метро в момент атаки, врачей скорой помощи, работников станций и исполнителей теракта. Роман, напоминающий журналистское расследование, поражает своей откровенностью и эмоциональностью.

* организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена