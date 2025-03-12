В торговом центре BoscoVesna 12 марта открылась выставка Гоши Острецова Haut Futur. В своем проекте художник переосмысляет популярные направления искусства и пытается ответить на вопрос «что такое современное русское искусство и из каких традиций оно появилось?».

Помимо картин, расположенных по всему пространству ТЦ, в центре атриума можно увидеть шестиметровую цветную инсталляцию, вдохновленную работами конструктивистов, а на самом нижнем этаже установлена деревянная избушка с печкой, в которой сгорают академические рисунки.

Первые посетители выставки смогли поучаствовать в создании картин, выливая краски на стены, и увидеть мастерскую художника в BoscoVesna, где Острецов и создавал свои работы.

Картины и объекты встроены в торговое пространство так, что работы приобретают дополнительные смыслы. Сам художник всегда интересовался одеждой, тканями, находя в них особую красоту.

«Крой — это наука и красота пропорции человека, своего рода магия. Ведь одежда — одна из первичных загадок человечества, в Библии об этом сказано прямым текстом», — говорит Острецов.

Проект стал продолжением серии коллабораций BoscoVesna с ключевыми современными авторами российской арт-сцены. Увидеть инсталляции в торговом пространстве можно до конца лета 2025 года.