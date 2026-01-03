В этом году один из главных символов отечественной детской литературы отмечает внушительный юбилей — поэме Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» исполняется 90 лет. За почти век своего существования «каланча по фамилии Степанов» сменил десятки обличий: он был и карикатурным великаном, и статным советским милиционером, и героем пластилиновой анимации. Сегодня легендарный герой переживает очередное перерождение — уже в формате высокотехнологичного мультимедийного шоу. Показы «Дядя Стёпа. Говорят: Под Новый год…» уже стартовали на «Динамо Арене», и, судя по первым отзывам, самый высокий гражданин Москвы снова готов удивлять: убедиться в этом самостоятельно можно до 10 января.

Наследники и легенды: как прошло открытие

Предновогодняя Москва получила подарок, который трудно игнорировать. На новой площадке «Динамо Арены» начались показы шоу «Дядя Стёпа. Говорят: Под Новый год…» от «М_фабрики детского контента». Это не просто «ёлка» в привычном понимании, а полноценный день семейного отдыха. Перед спектаклем зрители попадают в «Зимний парк» с заснеженными аллеями, где голос Анны Михалковой ведет гостей через интерактивные зоны. Здесь можно измерить рост на специальном «степомере» и отправить письмо через Новогоднюю Почту. Но главное — сама постановка: яркая, масштабная и интерактивная.

В честь 90-летия поэмы мы решили проследить, какой путь прошел образ Дяди Стёпы: от первых карандашных набросков 1935 года до современных спецэффектов.

1935: Первый выход «Каланчи»

История началась в журнале «Пионер». Первым иллюстратором, подарившим Дяде Стёпе «лицо», стал Аминадав Каневский, один из ведущих иллюстраторов советской детской литературы. Именно Каневский сделал Дядю Стёпу таким, каким его помнят старшие поколения читателей: невероятно высоким, немного неуклюжим, добродушным и абсолютно «своим». В нем еще не было того «гранитного» спокойствия, которое появится позже.

Каневский подчеркивал гиперболизм героя: Дядя Стёпа буквально не помещался в кадр, его ноги уходили далеко за границы страницы. Интересно, что в первой редакции Степанов еще не был милиционером — он был просто «самым высоким гражданином», чья доброта и рост становились инструментом помощи окружающим.

Появлялся Дядя Степа и в мультипликации: в черно-белом мультфильме Владимира Сутеева «главный великан» стал мягче, человечнее и уютнее. Сутеевский Стёпа — это добрый великан, к которому хочется подойти и пожать руку. Мультфильм начинается с появления дяди Стёпы в кинотеатре и ставшей известной фразы «Вы, товарищ, сядьте на пол, вам, товарищ, всё равно».

1940-е — 1950-е: Рождение статного героя

Со временем образ начал «разворачиваться» в сторону конкретных социальных ролей. В следующих поэмах Сергей Михалков передставляет Дядю Стёпу милиционером, спортсменом, наставником для детей. Это уже не просто высокий человек — это фигура общественного доверия.

В книжных иллюстрациях послевоенных лет герой становится строже внешне, однако остается таким же добрым наставником и помощником. Особенно в этом периоде стоит отметить иллюстрации 1957 года Константина Ротова: они добавили герою реализма и «веса». Стёпа стал выглядеть как настоящий атлет. Именно тогда формируется классический визуальный код персонажа: бескозырка, флотская выправка (ведь Стёпа служил на линкоре «Марат») и неизменная улыбка.

1960-е: Эпоха милиции и мультфильмов

В 1954 году Сергей Михалков написал продолжение — «Дядя Стёпа — милиционер». Это навсегда изменило визуальный ряд и представление героя. Теперь Степанов — в форме, с жезлом, на посту у светофора или у знакомой «сталинской» высотки.

Самым узнаваемым образом для миллионов советских детей стал герой мультфильма 1964 года (режиссер Иван Аксенчук). Зрители увидели Стёпу, который легким движением руки исправляет светофор и предотвращает крушение поездов. Его облик стал эталонным: высокий, стройный, в идеально отглаженной форме, воплощение порядка и безопасности. Его озвучил Владимир Трошин, и этот спокойный, уверенный голос стал неотъемлемой частью образа.

1980-е и далее: От бронзы до авангарда

Художники разных лет, от Ювеналия Коровина, Владимира Гальдяева до современных иллюстраторов, пытались переосмыслить героя. Кто-то делал его более строгим, кто-то — почти сказочным персонажем. Но одно оставалось неизменным: Дядя Стёпа всегда оставался тем самым героем, каким его задумал Сергей Михалков — добрым, отзывчивым, надежным.

Позднее Дядя Стёпа вышел за пределы бумаги и экранов. В 2000-х годах ему даже начали ставить памятники! Самый известный — работа Зураба Церетели в Самаре. Здесь герой изображен в окружении детей, подчеркивая свою главную роль — защитника и старшего друга.

2025: Дядя Стёпа в эпоху мультимедиа

К своему 90-летию герой Михалкова совершил самый смелый прыжок — на сцену «Динамо Арены». Современное шоу «Дядя Стёпа. Говорят: Под Новый год…» — это логическая вершина эволюции образа.

Как выглядит современный Стёпа? Теперь это не просто рисунок, а живой герой в пространстве огромной сцены. Благодаря мультимедийным декорациям, город вокруг Стёпы оживает: зрители вместе с ним перемещаются в Зоопарк, Поликлинику и даже на гигантскую Шоколадную фабрику. В постановке задействовано более 40 артистов: актёры театра и мюзикла, акробаты, каскадёры.

Сюжет построен на постоянном взаимодействии с залом: дети помогают героям, подсказывают, участвуют в происходящем. Перед началом шоу каждому посетителю выдают «Волшебный жетон», который в финале обменивается на подарок — специально переизданную к юбилею книгу «Дядя Стёпа», а также фирменные сладости.

Создатели проекта, компания «М_фабрика детского контента» (основанная Анной и Надей Михалковыми), подошли к юбилею бережно. Им удалось сохранить тот самый «михалковский» дух — когда за огромным ростом скрывается еще более огромное сердце.

За 90 лет Дядя Стёпа прошёл путь от книжной иллюстрации до большого мультимедийного шоу — и ни разу не потерял актуальности. Возможно, потому что в его основе нет ни иронии, ни морализаторства, ни модных приёмов. Есть только простая и редкая сегодня идея: быть большим — значит быть ответственным.

И пока эта идея остаётся понятной и нужной, у Дяди Стёпы будут новые формы, новые сцены и новые зрители. Особенно под Новый год.