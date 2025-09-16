На 13-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, прошедшей в «Тимирязев Центре», было продано значительное количество произведений искусства. Ярмарку посетило более 55 тыс. человек, было представлено 97 галерей, 100 галерейных и 20 партнерских стендов.

В число самых дорогих проданных работ вошли: зеркальный лонгборд Mirage Григория Орехова за 5 млн рублей (a—s—t—r—a gallery); работа Александры Пацаманюк «Aeterna renascentia» за 5 млн рублей (галерея Deep List); живопись Керима Рагимова «Человеческий проект Эпизод #79» за 4,9 млн рублей (Marina Gisich Gallery); гобелен ручной работы Ольги Солдатовой «Над Москвой» за 2,5 млн рублей (Atelier CHOUTKO); работа Натальи Таранцовой «Этот год самый важный» за 2,5 млн рублей (A-House).

Также были проданы: серия масок «Неуязвимость хрупкости. Маски Венер. Стекло» Аннушки Броше за 1,755 млн рублей (Elohovskiy gallery); работа Натальи Макаровой «Триединство» за 1,5 млн рублей (галерея «Палаты»); скульптура «Знак дыхания» Димы Филиппова за 1,425 млн рублей (Anna Nova Gallery); панно Water and Sand за 1 млн рублей (3L Gallery).

В ценовом сегменте до 1 млн рублей были проданы: тиражные работы Алины Глазун из серии «Глазуны» за 60 тыс. рублей (ArtTube Editions); тиражная работа Никиты Алексеева «Прибрежные разговоры III» за 100 тыс. рублей (Set Projects); работа Александра Мортаева из серии «Лес» (лист 1) за 350 тыс. рублей (Сообщество Современных Сибирских художников); объект «Инфосплетение» Аристарха Чернышева за 350 тыс. рублей (Сабстанция); жаккардовый гобелен Игоря Гуровича за 100 тыс. рублей (HSE ART GALLERY).

В рамках специального проекта «Индия: как дух обретает материю» самой популярной художницей с наибольшим количеством продаж стала Неха Лавингия (галерея Threshold). Ей же принадлежит самая дорогая проданная работа индийского искусства — 1,4 млн рублей.

Ярмарка также представила Персидскую секцию «Человек. Цивилизация. Вселенная», где были показаны работы более 10 авторов от классиков модернизма до современных мастеров. Особое место в экспозиции заняли четыре фигуры художников: Монир Шахруди Фарманфармаиан, Сохраб Сепехри, Бехджат Садр, Алиреза Асанлу.

Онлайн-ярмарка на платформе TEO by Cosmoscow продолжит работу до 30 сентября.