Британский актер Идрис Эльба, известный по сериалам «Прослушка» и «Лютер», а также фильмам «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Рок-н-рольщик», официально посвящен в рыцари. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, актер присутствовал на ней вместе с супругой Сабриной. Об этом сообщает People.

О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце 2025 года, когда был опубликован традиционный список новогодних наград. Актера отметили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В 2022 году он основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы и проекты в области устойчивого развития.

В 18 лет Эльба сам воспользовался грантом Prince’s Trust (ныне King’s Trust) — благотворительной организации, основанной принцем Чарльзом. Благодаря этой поддержке он смог поступить в Национальный молодежный музыкальный театр. В прошлом году стало известно, что актер вместе с королем Карлом III снимет документальный фильм к 50-летию организации. Проект должен выйти на Netflix осенью 2026 года.

На церемонии в Виндзорском замке король также присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в спорте и волонтерской деятельности. Актриса и комедиантка Мира Сайал была отмечена за вклад в литературу, драматургию и благотворительность. Комик Пол Эллиотт, известный как один из братьев Чакл, получил орден Британской империи (MBE) за благотворительную деятельность.

Эльба, который долгие годы считался одним из фаворитов на роль Джеймса Бонда, ранее признался, что никогда не входил в число претендентов. «Честно говоря, я никогда не был в этой гонке, — заявил актер в интервью People. — Они ищут кого-то помоложе. Я желаю им удачи, это будет потрясающе».