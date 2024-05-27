Хоррор-оперы, фильм с Киану Ривзом, байопик о Марии Монтессори и выставки современного искусства. Куда сходить с 27 мая по 2 июня в Москве, рассказываем в материале RTVI.

«В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу»

28 мая в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу». Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу.

Следующий раздел выставки рассказывает о первом парижском путешествии художника. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Каждые два часа по выставке будут проводиться экскурсии.

«Ждана» и «Доказывая»

28 мая в театре «Геликон-опера» состоятся две оперные премьеры «Ждана» и «Доказывая». Произведения в жанре хоррор-оперы пройдут в рамках фестиваля «Приглушенные голоса», который стал платформой для презентации камерных опер женщин-композиторов.

«Ждана» — мини-опера о семейной тайне и родовом проклятии основанная на одноименном рассказе Алексея Небыкова. Участие в ней примут ведущие солисты Геликон-оперы Александра Ковалевича и Сергей Абабкин, а также вокальный ансамбль ARIELLE и участницы шоу «Танцы» на ТНТ Анастасия и Виктория Михайлец.

Опера «Доказывая» американской женщины-композитора Мисси Маццоли основана на одноименном рассказе Карен Рассела. Сюжет повествует об американской мечте и истории поселенцев Небраски 1870-х годов.

Оперу исполнят солисты Большого театра Жасур Хайдаров и Василиса Шаплыко, солистка Мариинского театра Пелагея Куренная, финалист ТВ-шоу «Голос. Уже не дети» Давид Саникидзе, солистка Карнеги-холла в Нью-Йорке Юлия Петрачук, солист театра Московской Консерватории Кирилл Панфилов и оркестр Арт-мьюзик под руководством британского дирижера Джереми Уолкера.

«Маленький Будда»

30 мая в российский прокат выйдет фильм 1993 года «Маленький Будда», снятый режиссером Бернардо Бертолуччи. Фильм состоит из двух параллельных сюжетных линий.

Первая рассказывает о поисках тибетскими монахами человека, который стал реинкарнацией Ламы Дорже. Они находят мальчика Джесси (Алекс Винзендейнджер) и уговаривают его родителей отпустить ребенка с ними в Бутан, чтобы они смогли проверить, истинный ли он Лама.

В центре второй линии история избалованного принца Ситтхартхи (Киану Ривз), которому тоже предстоит пройти множество испытаний и стать Буддой.

«Монтессори: воспитание любовью»

30 мая выходит в прокат фильм «Монтессори: воспитание любовью». Картина рассказывает историю итальянского врача и педагога Марии Монтессори, создавшей в начале XX века инновационную по тем временам образовательную систему, в основе которой лежали принципы гуманизма, уважения к личности и свободного воспитания.

Лента повествует о Марии, которая полностью посвятила себя работе, отказавшись выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтессано. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но ради сохранения репутации хранят в тайне своего внебрачного сына Марио.

Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. В ходе их взаимодействия Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет. «Там, где была Монтессори, я не нужен», — говорил Зигмунд Фрейд.

«Язык мой»

В центре современной культуры «Солодовня» продолжается выставка «Язык мой». Проект посвящен поиску языков для выражения чувств и переживаний, которые сложно или невозможно передать вербальными способами. Для проекта современные художники, арт-группы, поэты и музыканты попытались переосмыслить устойчивые выражения.

Выставка строится вокруг трех тем. Первая — коммуникативная неудача. Вторая — разговор о корнях и идентичности, она обыгрывает особенности народных устоев. Третья тема — эскапизм и бегство от существующего языка.

«Чего ты боишься?»

Продолжается выставка «Чего ты боишься?» в Центре современного искусства Винзавод. В рамках проекта современные художники представили свои работы на тему глубинных человеческих страхов.

«Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, но только предъявляют их, без каких-либо попыток преодоления. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть», — отмечает куратор выставки Елена Селина.

«НИИ Филаретова»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) продолжается выставка «НИИ Филаретова», где представлены работы художницы Елены Филаретовой. В экспозицию на двух этажах здания на Гоголевском бульваре вошло более 150 работ. На выставке можно увидеть четыре серии произведений: «Портрет», «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад».

Автор создает на картинах иллюзию фокуса, как на фотографии. В своих портретах Филаретова изображает человека без указания черт лица и создает поле для свободной интерпретации. Для пейзажей она использует яркие неструктурированные пятна.