Выставки современного искусства, сиквел о Майоре Громе, театрально-цирковое шоу в духе Цирка Дю Солей, иммерсивный концерт. Куда сходить с 20 по 26 мая в Москве, — в материале RTVI.

«И все-таки она вертится»

21 мая пройдет концерт «И все-таки она вертится» в Доме культуры «ГЭС-2». Он объединит произведения композиторов XVI и XXI веков, каждый из которых вводит в свое творчество новое измерение — пространство. Во время концерта музыканты будут распределяться по всему Проспекту (первому этажу) «ГЭС-2», а публика сможет свободно перемещаться между ними. «И все-таки она вертится» позволит зрителям следовать собственному маршруту — попробовать разные взаимодействия со звуком, выстроить индивидуальную музыкальную программу вечера.

«НИИ Филаретова»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) с 22 мая по 30 июня пройдет выставка «НИИ Филаретова», где представят работы художницы Елены Филаретовой. В экспозицию на двух этажах здания на Гоголевском бульваре вошло более 150 работ.

На выставке можно будет увидеть четыре серии произведений: «Портрет», «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад». Автор создает на картинах иллюзию фокуса, как на фотографии. В своих портретах Филаретова изображает человека без указания черт лица и создает поле для свободной интерпретации. Для пейзажей она использует яркие неструктурированные пятна.

АРХ МОСКВА

С 22 по 25 мая в «Гостином Дворе» пройдет XXIX Международная выставка-форум архитектуры и дизайна. Ее главная тема в этом году — польза. На экспозиционной площади будут представлены более 300 участников — государственные институции, девелоперы, архитектурные мастерские, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, а также производители и дистрибьюторы инновационных строительных материалов и инженерных решений.

«Сейчас пришло время замкнуть круг, начатый ещё раньше, в 2020 году, и посмотреть на взаимодействие в архитектуре пользы и красоты. Они издревле связаны теснейшим образом. Ещё у шумеров слово „прекрасный“ одновременно означало „функциональный“, „удобный“, „полезный“. В средние века искусство было неотделимо от ремесла, то есть умения изготавливать вещи одновременно полезные и красивые», — отметил директор АРХ Москва Илья Мукосей.

В рамках выставки также будет представлена 12-метровую инсталляции «Павильон элементов обратного времени». Ее создатели — организатор первой Биеннале современного искусства в Антарктиде Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь. Работа посвящена цикличности природы, в которой в результате борьбы противоположностей рождается новая материя.

«Чего ты боишься?»

С 23 мая по 4 августа в Центре современного искусства Винзавод пройдет выставка «Чего ты боишься?». В рамках проекта современные художники представят свои работы на тему глубинных человеческих страхов.

«Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, но только предъявляют их, без каких-либо попыток преодоления. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть», — отмечает куратор выставки Елена Селина.

«Майор Гром: Игра»

23 мая в российский прокат выходит «Майор Гром: Игра» — третий фильм франшизы о петербургском супергерое майоре полиции Игоре Громе. На этот раз сверхсильному следователю, роль которого играет Тихон Жизневский, придется столкнуться с суперзлодеем по имени Призрак. Чтобы одолеть его, Грому вновь понадобится поддержка журналистки Юлии Пчелкиной и напарника Димы Дубина.

«Головы»

23 мая в галерее ГУМ-RED-LINE состоится открытие персональной выставки Александра Юликова «Головы», представляющая собой ретроспективу работ художника более чем за полвека. Выставка продемонстрирует более 30 произведений художника, созданных с 1958 по 2024 год.

Открывает экспозицию картина 1958 года «Автопортрет», а завершают современные работы мастера. «Головы» — тема, которой автор верен вот уже более 65 лет, но впервые она будет представлена в ее последовательном развитии.

«Несмотря на то, что многие знакомы с моим творчеством именно по абстрактным работам, я всегда параллельно занимался фигуративной живописью. Основным в моих работах остаётся конфликт строгих „рациональных“ геометрических форм — с экспрессией, динамикой, спонтанностью, разрушением, неуравновешенностью и фрагментарностью композиции», — рассказывает Александр Юликов.

«Язык Мой»

26 мая в центре современной культуры «Солодовня» открывается выставка «Язык мой». Проект посвящен поиску языков для выражения чувств и переживаний, которые сложно или невозможно передать вербальными способами. Для проекта восемь современных художников, арт-групп, поэтов и музыкантов попытались переосмыслить устойчивые выражения.

Выставка строится вокруг трёх тем. Первая — коммуникативная неудача. Вторая — разговор о корнях и идентичности, она обыгрывает особенности народных устоев. Третья тема — эскапизм и бегство от существующего языка.

«Антигравитация»

С 23 мая по 30 июня в Москве пройдет мультимедийное театрально-цирковое шоу солиста Цирка дю Солей Андрея Кольцова. Художественный руководитель проекта — Нина Чусовая.

В основе сюжета шоу — книга-бестселлер Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Повесть-притча рассказывает историю Джонатана, который, нарушив законы Стаи, сталкивается с осуждением и непониманием. Его изгоняют, но и в одиночестве он продолжает путь к мечте — достигает вершин мастерства полета и воплощает идею абсолютной свободы.

В оригинальную рок-фактуру, сочиненную композитором Александром Гусевым, включены песни группы «Ария»: «Потерянный рай», «Возьми мое сердце», «Осколок льда», «Беспечный ангел», «Воля и разум».

«Любовь. От и До»

В Москве продолжается выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» («Мама, я здесь!», «Домой», «Школа», «Будуар», «Душа», «Травма», «Призраки») и «Исцеление» («Бессмертие», «Поцелуй в губы», «Летопись», «Свет», «Пробуждение», «В зале ожидания нет свободных мест»). Над проектом работали 20 современных художников, а куратором выступила Анна Малай. Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.