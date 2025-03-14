13 марта кинокомпания «Про:взгляд» выпустила в российский прокат драму «Мелочи жизни», премьера которой состоялась на Берлинале 2024 года. Эмили Уотсон, исполнившая роль настоятельницы монастыря, была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Чем интересен этот ирландский фильм и о чем он на самом деле, рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

Действие картины происходит в Ирландии 1985 года. Главный герой — угольщик Билл Ферлонг (Киллиан Мёрфи), простой работяга и любящий семьянин. В канун Рождества он трудится не покладая рук, чтобы всем в небольшом городке достался уголь, а работники смогли получить хорошую премию перед праздниками. Дома Билла ждут пять умниц-дочек и жена, ведущая учет каждой копейки, лишь бы хватило всем на рождественские подарки.

Когда Билл отвозит уголь в местный монастырь, он становится свидетелем жутких картин: как совсем юных девушек насильно обращают в послушницы, как над ними издеваются монахини и как никто не хочет видеть всего этого. Герой понимает, что ему не сломить эту систему — вся власть в городе принадлежит церкви, а стоит ему выступить против — его дочери станут изгоями. Однако молчаливо смотреть на страдания он тоже не может: он и его мать чудом избежали жизни в таком монастыре, он обязан хоть чем-то помочь этим девушкам.

Что такое «прачечные Магдалины»

Исправительные учреждения при монастырях существовали еще с XVIII века. Туда отправляли секс-работниц, девушек, забеременевших до брака, неверных жен, тех, кто пытался сбежать из дома или просто «недисциплинированных». Послушниц заставляли работать от рассвета до поздней ночи, морили голодом за малейшее непослушание. Новорожденных младенцев у девушек сразу же забирали, детей отдавали на усыновление или в церковные учреждения. Покинуть монастырь по своей воле послушницы не могли.

Подобные заведения называли приютами Марии Магдалины, в народе их именовали «прачечными Магдалины». Они распространились в Ирландии, а также существовали во многих других европейских странах. Последний приют Магдалины закрыли в 1996 году.

Согласно данным правительства Ирландии, в прачечных Магдалины в период с 1922 по 1996 год работали более десяти тысяч девушек.

В 2002 году вышел фильм «Сестры Магдалины» Питера Муллана, где подробно рассказывается об устройстве подобных приютов. А драма «Филомена» Стивена Фрирза показывает, как послушницы спустя десятилетия продолжают искать отнятых у них детей.

Кто авторы

Картина «Мелочи жизни» снята по мотивам одноименного романа Клэр Киган. Режиссером фильма выступил один из авторов «Острых козырьков» Тим Милантс, который подружился с Киллианом Мерфи на площадке сериала. Оскароносный актер выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером. Кроме того, Мерфи попросил о помощи с финансированием проекта своих коллег по «Оппенгеймеру» — Мэтта Дэймона и Бена Аффлека.

Как это снято

Несмотря на то, что действие фильма происходит в сочельник, от картины не веет духом Рождества. Многие сцены сняты в клаустрофобично узких и замкнутых пространствах, режиссер намеренно не оставляет в кадре воздуха, от чего при просмотре усиливается удушающее ощущение беспомощности. Цветовая палитра тоже далека от того, как, например, Крис Коламбус представляет дух праздника в бордово-зеленых тонах. В картине Милантса Рождество окрашено в серые тона, словно угольки, который Санта доставляет непослушным детям, а Билл — добропорядочным гражданам.

Авторы фокусируются скорее не на страданиях узниц приютов Магдалины, а на испепеляющем чувстве беспомощности главного героя. Все праведные горожане, которые каждое воскресенье ходят в церковь и слушают проповеди о том, как необходимо «бояться бога», уговаривают Билла забыть о том, что он видел. «Учись не замечать», — говорит ему жена.

Глаза Билла полны печали: он не смог когда-то спасти мать, не смог стать сильным, не может он и теперь помочь заточенным в монастыре девушкам. Он пытается смыть свою боль вместе с пылью от угля, раздирая собственную кожу, но ее не стереть щеткой. Тогда он решает действовать.

Одна из самых жутких сцен в фильме — это не момент, когда послушниц заставляют идти босиком по снегу или оставляют ночевать в сарае, а эпизод, когда Билла приглашает на чай настоятельница монастыря. Сестра Мэри источает неограниченную власть, ее лицо буквально излучает ненависть.

Почему стоит смотреть фильм

Это мрачная история о том, что такое милосердие. Это кино о боли, бессилии и грузе прошлого. Однако фильм «Мелочи жизни» необходимо посмотреть, разгрызть эту таблетку угля, чтобы потом стало легче. Несмотря на тяжелую тему, выбранную авторами, картина дарит надежду. Кроме того, она отдает дань уважения всем, кто стал жертвами приютов Магдалины, кто оказался в ужасных условиях, не сделав ничего плохого, кого пытали и кому никто не сумел помочь.